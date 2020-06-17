Мост на Троещину достроят, несмотря на протесты дачников — Кличко

В Киеве разгорелся очередной скандал вокруг самого известного моста-долгостроя. Жители Русановских садов выступают против возведения съездов Подольского мостового перехода на улице Центральной Садовой, которая по мнению местных жителей будет уничтожена, и у людей не будет доступа к многочисленным местным водоемам.

Delo.ua разбиралось в этой конфликтной ситуации.

К концу 2020 года по Подольскому мосту, который строят уже несколько десятков лет, обещают открыть движение для автотранспорта. Съезды с транспортной развязки на правом берегу пойдут на улицы Верхний Вал и Набарежно-Рыбальскую улицу, на Левом: один на Троещину, на улицу Оноре Бальзака, и второй — на Воскресенку, на улицу Алишера Навои. Во время нашего визита на мост в январе 2020 года власти заверяли, что съезды на Левый берег пойдут именно на широкие улицы — Бальзака и Навои.

Однако в начале июня жители Русановских садов возмутились тем, что часть эстакад моста проходит по центральной улице их поселка и заявили, что один из съездов соорудят прямо в поселке на маленькой дороге.

"Чтобы поскорее отчитаться перед избирателями, мост решили запустить без скоростных съездов в жилые массивы, а просто соединить его с дачной однополосной (!) дорогой", — возмутился киевлянин Дмитрий Бабич.

Общественный активист Георгий Могильный считает, что улицы Центральной Садовой нет в действующем Генеральном плане столицы. К тому же она не проездная, так как здесь нету красных линий.

"Прикол в том, что улица Центральная Садовая по большей части (включая участок около 800 метров от трассы моста в направлении Никольской Слободки — Delo.ua) — это не улица в смысле дороги для проезда транспорта, а обычный внутриквартальный проезд, так как на ней не установлены красные линии. Этой улицы нет в действующем Генплане, а новая магистраль районного значения в том месте предусмотрена только в проекте нового Генплана Киева, который не имеет никакой юридической силы", — отметил Могильный.

В тоже время на многочисленных онлайн-картах улица есть. Да и трасса Подольского моста, идущего через Русановские сады, была обозначена на Генпланах Киева уже последние 30 лет. Но конфликт дачников с местными властями не прекращается уже последний десяток лет. Не помогают ни митинги, ни периодические перекрытия дороги на Центральной Садовой улицы.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева", которая выступает заказчиком строительства Подольского мостового перехода, сложившуюся ситуацию не комментируют.

Сторонние эксперты же поясняют, что заказчик работ осознает, что построить съезды на Троещину и Воскресенку к концу года просто не успеют.

"Для полноценной достройки съездов Подольского моста на Левый берег необходимо соорудить путепровод над железной дорогой. Кличко, перед выборами хочет любой ценой открыть автомобильное движение по развязке. Но так как они не успеют построить путепровод над ж/д дорогой, то пустят движение на Центральную Садовую улицу. Люди волнуются не зря", — рассуждает эксперт по транспорту Александр Кава.

Он также подчеркнул, что открыть мост до местных выборов, которые должны состоятся осенью 2020 года, вполне реально.

"С Правым берегом все понятно: построена и заасфальтирована эстакада на Набережно-Рыбальскую улицу, новый путепровод, ведущий на Верхний Вал также активно достраивается. Так что запустить мост реально до выборов. Но вот достройка съездов на Левый берег в этом году невозможна из-за отсутствия финансирования", — резюмировал Кава.

В среду, 17 июня, по просьбе Delo.ua по данному вопросу вместо генподрядчика и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева", отчитался лично глава КГГА Виталий Кличко. Он уточнил, что улицы поселка, по которым ездит тяжелая спецтехника — Дамбовая, Железнодорожная, Центральная Садовая — являются улицами районного значения и находятся в коммунальной собственности города Киева.

"По текущему Генплану до 2020 года и в проекте нового градостроительного документа эти улицы также есть", — заявил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева заявил, что из-за активистов город не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста, проект которого разработан десятки лет назад.

"Строительство мостового перехода ведется в строгом соблюдении всех норм, и город не может остановить строительство моста в угоду группе людей", — резюмировал Кличко.

Отметим, что раньше между генподрядчиком и жителями поселка был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому первая сторона обязуется проводить ремонт улиц, где идет строительство моста, а люди не должны препятствовать возведению Подольского моста. По мнению Кличко, препятствовать строительству такого важного инфраструктурного объекта нельзя, тем более что сразу после открытия автосообщения город приступит к строительству 4 линии метро — Подольско-Воскресенской, которая свяжет центр города с Троещиной.

Несмотря на многочисленные скандалы, на Подольско-Воскресенском мосту действительно идут активные работы. В начале июня 2020 года рабочие начали подвешивать ванты на арочную часть конструкции. Всего должны подвесить 68 вант — по 34 с каждой стороны проезжей части, они были закуплены в Германии.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины предлагает строительство платных мостов в Украине за счет частных подрядчиков. Об этом в июле 2019 года заявил замглавы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань, передает "Интерфакс-Украина".