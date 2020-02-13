Транспорт 50 минут назад

В Киеве смонтировали первый 500-тонный пролет для Подольского моста на Троещину

Горвласти планируют смонтировать все части съезда с моста на правый берег столицы уже к 1 июля

В Киеве смонтировали первый 500-тонный пролет для Подольского моста на Троещину В Киеве смонтировали первый 500-тонный пролет для Подольского моста на Троещину
Фото: КГГА

В четверг, 12 февраля, на самом известном долгострое столицы — Подольском мостовом переходе подняли и установили в проектное положение 500-тонный пролет будущего заезда со стороны Подола. Об этом в Facebook сообщил первый замглавы КГГА, Николай Поворозник. 

Несмотря на плохие погодные условия, строители за несколько часов смонтировали огромный металлический пролет длинной 90 метров и весом в 500 тонн. Мегаконструкцию поднимали с помощью четырех гидродомкратов на монтажную высоту 14 метров над землей.  Один из таких домкратов работал на реконструкции Шулявского путепровода. 

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Замглавы КГГА рассказал, что общий вес металлоконструкций в восьми прогонах — 2400 тонн. Он также отметил, что к 1 июля будет готова развязка моста на Правом берегу столицы в районе Подола — от улиц Верхний и Нижний Вал к Рыбальскому острову.

Оптимистично настроены и в коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева". Там обещают к концу лета закончить возведение основной конструкции моста, положить асфальт и установить опоры освещения. "Все идет по графику, строительство заездов на мост со стороны Правого берега закончим в июле. Параллельно будем укладывать дорогу и устанавливать необходимое оборудование, ведь к концу текущего года автомобили должны поехать по мосту", — заявил Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспорытных сооружений города Киева". 

Стоимость моста, длинной 10 километров в ценах 2016 года составляет 11 миллиардов гривен. Генподрядчики освоили уже 7 миллиардов. В этом году на достройку сооружения должны выделить еще 3 миллиарда. 

Ранее Delo.ua рассказывало, как строится Подольский мостовой переход.столицы. Работы ведутся очень активно, а в КГГА обещают запустить движение по мосту уже в конце 2020 года. 

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