Киевские власти признали, что Подольский мост будет выходить на Русановские сады

Первая очередь автомобильного движения по Подольскому мостовому переходу (левый берег Днепра) запустят на пересечении искусственной насыпи и 2-полосной улицы Центральной Садовой на Русановских Садах.

Об этом сообщили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева, передает "Экономическая правда".

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Как отмечает издание, ранее Виталий Кличко неоднократно заявлял, что движение автотранспорта по мосту будет открыто до конца 2020 года.

Он также подчеркнул, что целью достройки Подольского мостового перехода является "решение транспортной проблемы жителей Троещины".

При этом, на сегодняшний день работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу еще продолжаются.

На первом этапе будут обустроены съезды и заезды на улицу Центральную Садовую, хотя такой вариант не предусматривался раньше и не озвучивался публично.

"Проектом предусмотрено устройство местных проездов вдоль трассы Подольского мостового перехода в пределах насыпи на участке от озера Русановское до улицы Центральной Садовой с обеспечением возможности съезда и заезда", — прокомментировали в Дирекции.

Стоит отметить, что на первом этапе жителям Выгуровщины-Троещины необходимо будет переехать через железную дорогу Броварским проспектом и сделать длинный объезд, чтобы добраться до Подольского моста.

О сроках реализации второй очереди мостового перехода, которая соединит Русановские сады с улицами Бальзака и Навои, в КГГА не сообщается.

В Дирекции также добавили, что строительство Подольского мостового перехода ведется в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Киевской городской государственной администрации №697 от 16 августа 2016 года.

Также первой очередью строительства на правом берегу Днепра предусмотрены съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, а заезд — на пересечении улиц Набережно-Крещатицкая и Верхнего Вала.

Напомним, 19 июня в Киеве на Русановских Садах произошло столкновение местных жителей с полицией из-за строительства Подольского мостового перехода.

По словам киевлян, им пришлось ремонтировать дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики и разрушают дорогу. Перед этим Виталий Кличко заявлял, что за содержание дорог в поселке отвечает генподрядчик строительства Подольского мостового перехода.

Отметим, что конфликт дачников с городом тянется уже более 10 лет. Поначалу горвласти не могли уладить с жителями Русановских садов вопрос компенсации за снесенные дачи, а потом начались споры по поводу строительства съездов Подольского моста на Левый берег. Эксперты же уверены: построить съезды на большие улицы — Оноре де Бальзака и Алишера Навои — горвласти просто не успеют.