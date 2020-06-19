На Русановских садах в Киеве произошла стычка дачников и полицейских (ВИДЕО)

В пятницу, 19 июня, в Киеве на Русановских Садах произошло столкновение местных жителей с полицией из-за строительства Подольского мостового перехода. Видео с места событий опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

Причина конфликта в строительстве съезда с моста на улицу Центральную Садовою, где всего две полосы для движения транспорта. Жители поселка просят делать съезд в другом месте, как и в проекте. Несмотря на то, что в среду, 17 июня, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, заявил, что ради местных жителей никто не собирается останавливать строительство огромной развязки, которая соединит центр Киева с Троещиной. Уже на следующий день ситуация усугубилась.

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Ранним утром, 19 июня полиция приехала на место конфликта, где как раз заезжала строительная техника, а люди пытались противостоять ее перемещению к мосту. После непродолжительных споров, правоохранители начали задерживать дачников, которые воспрепятствовали проезду тяжелой спецтехники к месту строительства.

Местные жители утверждают, что им пришлось ремонтировать дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики и разрушают дорогу. И это несмотря на то, что Виталий Кличко ранее заявлял, что за содержание дорог в поселке отвечает генподрядчик строительства Подольского мостового перехода.

Кроме того, дачники хотят обсудить сложившуюся ситуацию с представителями городских властей. "Мы не согласны с мнением Виталия Кличко о местных активистах, которое он озвучил на пресс-брифинге. Мы просто защищаем поселок от огромного потока машин, которые уничтожат поселок. 18 июня вечером нас пригласили на встречу с руководством города. Мы собрали людей, они проголосовали за избрание делегатов на встречу. С утра опять заезжала тяжелая техника, несмотря на договоренности, какие то силовики появились", — заявил в комментарии Delo.ua Вадим Тищенко, глава общественной организации "Русановские сады".

Несмотря на резкую реакцию Виталия Кличко, местные жители останавливать борьбу за поселок не собираются.

Отметим, что конфликт дачников с городом тянется уже более 10 лет. Поначалу горвласти не могли уладить с жителями Русановских садов вопрос компенсации за снесенные дачи, а потом начались споры по поводу строительства съездов Подольского моста на Левый берег. Эксперты же уверены: построить съезды на большие улицы — Оноре де Бальзака и Алишера Навои — горвласти просто не успеют, так как хотят открыть мост к местным выборам, которые должны состояться осенью 2020 года.