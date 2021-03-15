Политика вчера, 19:48

У Кличко знали, что Подольский мост не удастся открыть к концу 2020 — блогер

Олег Тоцкий сообщил, что до сих пор даже не существует утвержденного конкретного плана всей левобережной части моста

У Кличко знали, что Подольский мост не удастся открыть к концу 2020 — блогер У Кличко знали, что Подольский мост не удастся открыть к концу 2020 — блогер

Строительство Подольско-Воскресенского моста в данный момент практически остановлено. При этом, вопреки словам городского главы Киева Виталия Кличко, в 2020 году его открывать не собирались. Об этом сообщил киевский фотограф и блогер-урбанист Олег Тоцкий.

"Последние месяцы (вернее, уже почти полгода) стройка фактически остановлена. В 2020 году много не было сделано, а второе полугодие для объекта практически полностью провальное. Про текущую ситуацию что-то особо оптимистичное рассказать не выйдет. Перед публикацией этого поста я специально проехался практически по всем объектам и нигде не стал доставать фотоаппарат. Как все остановилось осенью (а на отдельных участках и раньше), так и стоит до сих пор. За исключением нескольких крохотных изменений, которые даже упоминать несерьезно", — написал Тоцкий.

Кратко и по делу в Telegram

При этом, по словам представителей мэрии, объект "активно строится", а запуск движения ожидается уже летом 2021 года. На самом деле, объяснил блогер, до сих пор не существует утвержденного конкретного плана всей левобережной части моста.

"Единственный утвержденный на сегодня проект — это строительство первой очереди выхода с моста на ул. Стальского (а потом все остальное). Все существующие опоры и фундаменты — это та или иная реинкарнация именно этого "старого" проекта. "Новый" проект, про который так много говорят последние годы, до сих пор не утвержден. Поскольку эта проектная документация так и не была согласована, до сих пор толком не ясно, как будет выглядеть съезд на Бальзака, будет ли он строиться первым или будут сразу строиться два съезда, может быть и вовсе мост сначала выйдет на Алишера Навои. То есть под конец года стало ясно, что решения, куда выводить мост и по какому проекту его строить, до сих пор нет даже на концептуальном уровне", — отметил он.

Как рассказал Тоцкий, выполнение обещания Кличко об открытии моста в конце 2020 года не планировалось изначально.

"Самое обидное то, что на левобережный участок еще год назад просто забили на всех уровнях. Даже проектную документацию до ума доводить не стали. Проще говоря, открывать мост в конце года никто не планировал задолго до выборов мэра (очень задолго)", — резюмировал блогер.

Напомним, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков выразил готовность закончить работы на Подольско-Воскресенском мосту за один строительный сезон. О необходимости сдать в эксплуатацию этот киевский долгострой заявлял также заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Краматорске замахнулись на строительство медицинского городка
В Краматорске замахнулись на строительство медицинского городка
"Укравтодор" договорился о подготовке ТЭО первого концессионного автобана Ровно — Краковец
"Укравтодор" договорился о подготовке ТЭО первого концессионного автобана Ровно — Краковец
Ткаченко возмущен открытием покер-клуба в киевском Доме профсоюзов, упрекая в этом Кличко
Ткаченко возмущен открытием покер-клуба в киевском Доме профсоюзов, упрекая в этом Кличко
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Байдена откладывают разговор с Зеленским из-за ряда ожиданий от власти Украины — СМИ

  3. В апреле лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Киева и Одессы

  4. С 1 апреля в Украине подорожает стоимость билетов на поезда

  5. В Китае бушует сильнейшая песчаная буря (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...