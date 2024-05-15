Новый глава КП "Киевский метрополитен" озвучил сроки строительства метро на Виноградаре

"Киевский метрополитен" планирует завершить строительство метро на Виноградаре максимум через 2,5 года.

Об этом и. о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский рассказал в эфире телеканала Киев24, передает Liga.net.

"Мы со своей стороны ориентируемся на разработанную проектную документацию, которая прошла госэкспертизу. Согласно этой документации у нас сроки проведения и окончания работ – до 30 месяцев", – сказал Выговский.

Он пояснил, что этот процесс не является быстрым, и некорректно будет утверждать, что работы будут проведены через год или полгода.

"Мы учитываем военное положение и наличие финансирования. Однако мы надеемся, что до 30 месяцев это тот срок, который позволит выполнить все работы с учетом имеющихся условий", - добавил руководитель "Киевского метрополитена".

Напомним, на днях КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Предложения принимаются до 28 мая 2024 года. Государственная экспертиза оценила стоимость работ в 13,95 млрд. грн.

В настоящее время на объекте строительства метро на Виноградаре построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

Проблемы со строительством ветки метро на Виноградаре

В ноябре 2018 года "Киевский метрополитен" и "Киевметрострой" заключили договор на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый глава наблюдательного совета объявил, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале 2020 года по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски. В частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградаре.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградаре до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование по хищению 530 млн грн на строительстве метро на Виноградаре.

В декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг вышеупомянутый договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на Виноградарь.

Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.

Уже 139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь, положил полученные деньги на депозит.