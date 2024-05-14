В Киеве из-за прорыва трубы затопило станцию метро у ТРЦ Ocean Plaza (ВИДЕО)

14 мая в Голосеевском районе Киева из-за масштабного порыва водопровода была затоплена станция метро "Лыбидская".

Инцидент произошел недалеко от торгового центра Ocean Plaza, что привело к закрытию станции и наводнения на близлежащей улице.

Вода продолжает быстро поступать, активно затапливая как улицу, так и саму станцию метро. По словам очевидцев, полно воды затекло в метро.

Позже в КГГА добавили, что "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения на улице Антоновича. Затопление улицы произошло вследствие повреждения сети диаметром 800 мм в процессе проведения гидравлических испытаний.

"Теплоэнергетики приступили к этой работе, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой", - написали в КГГА.

Специалисты аварийно-восстановительной бригады "Киевтеплоэнерго" осуществляют отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ.

Движение транспорта перекрыто. Задерживается целый ряд маршрутов общественного транспорта.

"Станция метро "Лыбидская" работает в обычном режиме. Перевозка пассажиров обеспечена", - говорится в сообщении.

Также очевидцы сообщают, что в результате гидравлических испытаний аналогично затопило улицу Архитектора Вербицкого.

В КГГА рассказали о трудностях ремонта метро на "синей" ветке

Работы по ремонту аварийного участка метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в Киеве проходят в сложнейших условиях.

"Потому что когда осуществляется сверление отверстий для инъецирования цементными химическими растворами для стабилизации этих грунтов, там просто бьет фонтанами вода. Это чрезвычайно трудно - работы выполнять сейчас", - цитирует Кандибора киевский активист Сергей Пасюта.

Вместе с тем, как заявляет глава Департамента транспорта и инфраструктуры, заказчик и подрядная организация делают все, чтобы до конца лета возобновить движение между "Демеевской" и "Лыбидской" по перегонному тоннелю.