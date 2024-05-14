Через прорив труби в Києві затопило станцію метро біля Ocean Plaza (ВІДЕО)

14 травня у Голосіївському районі Києва через масштабний порив водопроводу була затоплена станція метро "Либідська".

Інцидент трапився неподалік від торгового центру Ocean Plaza, що призвело до закриття станції та повені на прилеглій вулиці.

Вода продовжує швидко надходити, активно затоплюючи як вулицю, так і саму станцію метро. За словами очевидців, повно води затекло у метро.

Пізніше в КМДА додали, що Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича. Затоплення вулиці сталося внаслідок пошкодження мережі діаметром 800 мм у процесі проведення гідравлічних випробувань.

"Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку", - написали в КМДА.

Фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт.

Рух транспорту наразі перекрито. Затримується низка маршрутів громадського транспорту.

"Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Також очевидці повідомляють, що внаслідок гідравлічних випробувань аналогічно затопило вулицю Архітектора Вербицького.

У КМДА розповіли про труднощі ремонту метро на "синій" гілці

Роботи з ремонту аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" в Києві проходять у надзвичайно складних умовах.

"Тому, що коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації цих ґрунтів, там просто б'є фонтанами вода. Це надзвичайно важко – роботи виконувати зараз", – цитує Кандибора київський активіст Сергій Пасюта.

Разом з тим, як заявляє голова Департаменту транспорту й інфраструктури, замовник і підрядна організація роблять усе, щоб до кінця літа відновити рух між "Деміївською" і "Либідською" по перегінному тунелю.