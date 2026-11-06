Менш як 1% ФОПів у сфері нерухомості мають дійсний сертифікат рієлтора

В Україні дійсні кваліфікаційні сертифікати мають лише 1 252 рієлтори, з яких кожен третій офіційно зареєстрований як фізична особа-підприємець за профільним КВЕДом. Водночас серед 77 тисяч зареєстрованих у цьому секторі підприємців частка сертифікованих фахівців становить менш як 1%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Опендатабот”.

Загалом Реєстр сертифікованих рієлторів України налічує 1 665 записів, однак чинними залишаються документи лише в 1 252 фахівців. Із них 441 особа має відкритий ФОП із відповідним видом діяльності, ще 40 спеціалістів (3%) вели підприємницьку діяльність раніше, але вже закрили її, а 771 рієлтор узагалі не має зареєстрованого ФОП за цим профілем.

Паралельно в Україні зареєстровано 77 060 підприємців у галузі нерухомості. Таким чином, сертифікат АФНУ є менш ніж в 1% із них. Варто враховувати, що профільний КВЕД охоплює ширший спектр операцій із майном, а сам сертифікат організації наразі не є обов'язковою юридичною вимогою для надання рієлторських послуг.

Географія та гендерний розподіл

Найбільше сертифікованих спеціалістів зосереджено в столиці та столичному регіоні:

Київ — 226 фахівців (18% від загальної кількості);

Київська область — 118 (9%);

Вінницька область — 57;

Тернопільська область — 50;

Житомирська область — 43.

Сукупно на Київ та область припадає понад чверть усіх підтверджених реєстром фахівців країни. Ще 311 сертифікованих рієлторів під час реєстрації взагалі не вказали свій регіон.

Серед сертифікованих фахівців переважають жінки — 940 осіб (близько трьох чвертей від загального числа). Чоловіків у реєстрі майже втричі менше — 312.

Нові правила для ринку

Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 16145, який пропонує встановити нові обов'язкові правила для професії: проходження навчання, складання іспитів, отримання офіційного свідоцтва та внесення до єдиного реєстру.

Проєкт також зобов'язує рієлторів вступати до професійної спілки, сплачувати членські внески, працювати виключно на підставі письмових договорів та приймати оплату лише в безготівковій формі. У парламенті зареєстровано ще дві альтернативні ініціативи — № 16145-1 та № 16145-2, проте жоден із документів депутати наразі не ухвалили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про законодавчі плани заборонити рієлторам приймати готівку та ввести обов'язкові кваліфікаційні іспити. В Україні планують уперше комплексно врегулювати діяльність рієлторів та вивести ринок нерухомості з тіньового сектору. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування працює над відповідним законопроєктом № 16145 та альтернативними ініціативами.