В Україні врегулюють діяльність рієлторів: це може вплинути на ціну послуги

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді на петицію на сайті Кабінету міністрів.

В уряді визнали, що наразі в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності.

Сьогодні рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах та сплачують податки, а провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації є незаконним.

Також в уряді враховують практику ринку нерухомості в ЄС, який регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС.

Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку.

Свириденко вважає, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

"Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги", - наголосила очільниця уряду.

Вона додала, що Кабінет міністрів підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

"Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати це питання та поінформувати вас про вжиті заходи", - підкреслила Свириденко.

Українці закликають уряд врегулювати діяльність рієлторів

15 вересня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом врегулювати діяльність рієлторів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У петиції наголошувалося, що українці змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно.

У петиції уряду пропонували ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять: