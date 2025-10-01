- Категорія
В Україні врегулюють діяльність рієлторів: це може вплинути на ціну послуги
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг в Україні з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді на петицію на сайті Кабінету міністрів.
В уряді визнали, що наразі в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності.
Сьогодні рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах та сплачують податки, а провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації є незаконним.
Також в уряді враховують практику ринку нерухомості в ЄС, який регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС.
Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку.
Свириденко вважає, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.
"Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе, з одного боку, до зростання бюрократичного апарату, відповідно до додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку — до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги", - наголосила очільниця уряду.
Вона додала, що Кабінет міністрів підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.
"Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати це питання та поінформувати вас про вжиті заходи", - підкреслила Свириденко.
Українці закликають уряд врегулювати діяльність рієлторів
15 вересня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом врегулювати діяльність рієлторів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
У петиції наголошувалося, що українці змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно.
У петиції уряду пропонували ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять:
- обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,
- мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,
- обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,
- заборону стягнення комісії без звернення клієнта,
- адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.