В Украине урегулируют деятельность риелторов: это может повлиять на цену услуги

Фото: Depositphotos

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ответе на петицию на сайте Кабинета министров.

В правительстве признали, что в настоящее время в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов осуществляется без специального правового регулирования в рамках законодательства, регулирующего вопросы осуществления хозяйственной деятельности.

Сегодня риелторы регистрируются как субъекты хозяйствования на общих основаниях и платят налоги, а осуществление риелторской деятельности без соответствующей регистрации незаконно.

Также в правительстве учитывается практика рынка недвижимости в ЕС, который регулируется на уровне национального законодательства государств-членов ЕС.

В то же время, ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, касающиеся защиты прав потребителей, финансирования, постоянства и общего функционирования рынка.

Свириденко считает, что законодательное урегулирование в Украине риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.

"Вместе с тем, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, в соответствии с дополнительным увеличением бюджетных расходов, а с другой стороны — к росту расходов риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги", - подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что Кабинет министров поддерживает необходимость приведения в порядок рынка риелторских услуг с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

"Учитывая указанное, мною поручен Фонд государственного имущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать этот вопрос и проинформировать вас о принятых мерах", - подчеркнула Свириденко.

Украинцы призывают правительство урегулировать деятельность риелторов

15 сентября петиция на сайте Кабинета министров с призывом урегулировать деятельность риелторов в Украине набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

В петиции отмечалось, что украинцы вынуждены платить крупные комиссии — 50%, 100% стоимости аренды или 2–5% при покупке — даже в случаях, когда не обращались за помощью к риелторам, а нашли жилье самостоятельно.

В петиции правительства предлагали инициировать разработку проекта закона или нормативно правовых актов, которые установят:

  • обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица,
  • минимальные требования к квалификации и сертификации риелторов,
  • обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества,
  • запрет взыскания комиссии без обращения клиента,
  • административную ответственность за нарушение указанных требований.
Автор:
Светлана Манько