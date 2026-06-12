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Курс валют на 13-14 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил официальный курс на выходные / Depositphotos

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13-14 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 12 июня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,92 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,83 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,19 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,75/44,85
Евро 52,00/52,20
Злотый 12,10/12,24

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,50/45,10 51,30/52,30
Ощадбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25/12,70
ПУМБ 44,70/45,30 51,80/52,50 12,25/12,70
Укргазбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25/ 12,70
Райффайзен 44,60/ 45,05 51,30/52,17

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько