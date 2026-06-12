Курс валют на 13-14 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13-14 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 12 червня.

Курс долара

1 долар США – 44,92 грн.

Курс євро

1 євро – 51,83 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,19 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,75/44,85 Євро 52,00/52,20 Злотий 12,10/12,24

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,50/45,10 51,30/52,30 Ощадбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25 / 12,70 ПУМБ 44,70/45,30 51,80/52,50 12,25 / 12,70 Укргазбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25/ 12,70 Райффайзен 44,60/ 45,05 51,30 / 52,17

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.