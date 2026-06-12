Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,20

52,00

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 13-14 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Нацбанк встановив офіційний курс на вихідні / Depositphotos

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13-14 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 12 червня.

Курс долара

  • 1 долар США – 44,92 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,83 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,19 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,75/44,85
Євро 52,00/52,20
Злотий 12,10/12,24

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,50/45,10 51,30/52,30
Ощадбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25 / 12,70
ПУМБ 44,70/45,30 51,80/52,50 12,25 / 12,70
Укргазбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25/ 12,70
Райффайзен 44,60/ 45,05 51,30 / 52,17

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько