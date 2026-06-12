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Курс валют на 13-14 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13-14 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 12 червня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,92 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,83 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,19 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,75/44,85
|Євро
|52,00/52,20
|Злотий
|12,10/12,24
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 12 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,50/45,10
|51,30/52,30
|Ощадбанк
|44,70/ 45,30
|51,60/52,35
|12,25 / 12,70
|ПУМБ
|44,70/45,30
|51,80/52,50
|12,25 / 12,70
|Укргазбанк
|44,70/ 45,30
|51,60/52,35
|12,25/ 12,70
|Райффайзен
|44,60/ 45,05
|51,30 / 52,17
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.