У Києві з понад 40 запланованих укриттів для закладів освіти офіційно відкрили лише три

У Києві з запланованих на 2024–2026 роки 44 протирадіаційних укриттів для закладів освіти офіційно ввели в експлуатацію лише три. За цей період будівельники звели дев’ять сховищ для шкіл і дитсадків, проте більшість із них досі чекає на дозвільні документи.

Про це пише Delo.ua, посилаючись на матеріал LB.ua.

У липні 2026 року Департамент освіти і науки КМДА надав виданню дані щодо виконання міської програми будівництва протирадіаційних укриттів (ПРУ) для навчальних закладів столиці. Згідно зі звітом, збудовано дев'ять таких об'єктів — для семи шкіл та двох дитячих садків.

Загалом програма фінансування на 2024–2026 роки передбачає спорудження сховищ для 44 закладів освіти, що становить близько 10% усіх шкіл столиці, де навчається понад 350 тисяч дітей та студентів.

Оскільки одне ПРУ розраховане на перебування від 300 до 1000 осіб, реалізація проєкту має критичне значення для безпекової інфраструктури міста.

Попри завершення будівельних робіт на дев'яти об'єктах, фактично використовувати за призначенням можна лише третину з них.

За даними, які надали виданню LB.ua районні управління освіти, офіційні сертифікати готовності отримали тільки три укриття: у школі в Оболонському районі та двох дитсадках у Дарницькому.

Інші шість зведених об'єктів — у Шевченківському (дві школи), Святошинському (три школи) та Оболонському (один садок) районах — наразі юридично не введені в експлуатацію. Таким чином, право на законне використання наразі мають лише три нові укриття на весь Київ.

Програму будівництва підземних споруд з властивостями протирадіаційного укриття міська влада Києва почала втілювати ще на початку 2024 року. Перші тендери на проєктування цих укриттів відбулися в кінці 2023 — на початку 2024 року. За планом, уже в кінці 2024 року мали вводити в експлуатацію перші з них.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти - шкіл, коледжів і університетів. Кошти використають для модернізації інфраструктури, встановлення систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки до опалювального сезону.