В Киеве из более 40 запланированных укрытий для учебных заведений официально открыли только три

В Киеве из запланированных на 2024-2026 годы 44 противорадиационных укрытий для учебных заведений официально ввели в эксплуатацию только три. За этот период строители возвели девять хранилищ для школ и детсадов, однако большинство из них до сих пор ждут разрешительных документов.

Об этом пишет Delo.ua, ссылаясь на материал LB.ua.

В июле 2026 года Департамент образования и науки КГГА предоставил изданию данные по выполнению городской программы строительства противорадиационных укрытий (ПРУ) для учебных заведений столицы. Согласно отчету, построено девять таких объектов — для семи школ и двух детских садов.

В целом программа финансирования на 2024-2026 годы предусматривает сооружение хранилищ для 44 учебных заведений, что составляет около 10% всех школ столицы, где обучается более 350 тысяч детей и студентов.

Поскольку одно ПРУ рассчитано на пребывание от 300 до 1000 человек, реализация проекта имеет критическое значение для инфраструктуры города.

Несмотря на завершение строительных работ на девяти объектах, фактически использовать по назначению можно только треть из них.

По данным, которые предоставили изданию LB.ua районные управления образования, официальные сертификаты готовности получили только три укрытия: в школе в Оболонском районе и двух детсадах в Дарницком.

Другие шесть возведенных объектов - в Шевченковском (две школы), Святошинском (три школы) и Оболонском (один сад) районах - юридически не введены в эксплуатацию. Таким образом, право на законное использование пока имеет только три новых укрытия на весь Киев.

Программу строительства подземных сооружений со свойствами противорадиационного укрытия городские власти Киева начали воплощать еще в начале 2024 года. Первые тендеры на проектирование этих укрытий прошли в конце 2023 - начале 2024 года. По плану уже в конце 2024 года должны были вводить в эксплуатацию первые из них.

Напомним, правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.