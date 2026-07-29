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НБУ выпустил монету "Sea Baby" номиналом в 5 гривен

НБУ выпустил монету "Sea Baby" номиналом в 5 гривен
НБУ выпустил монету "Sea Baby" номиналом в 5 гривен

Национальный банк Украины 29 июля ввел в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby" номиналом в 5 гривен. Ее тираж будет составлять до 75 тысяч штук, а продажа начнется 30 июля.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Монета посвящена надводному беспилотному комплексу Sea Baby, разработанному специалистами Службы безопасности Украины для выполнения задач в Черном море.

Первые образцы Sea Baby появились в 2022 году. Благодаря модульной конструкции беспилотник может оснащаться разными видами вооружения в зависимости от задачи.

По данным НБУ, Sea Baby использовали для ударов по Крымскому мосту и российским военным кораблям Черноморского флота.

На аверсе монеты изображен стилизованный трезубец, переходящий в изображение морского дрона Sea Baby в движении.

На реверсе размещены изображения дрона в Черном море, логотип Службы безопасности Украины и надпись Sea Baby. Буква Y стилизована под жест Victory.

Основные характеристики монеты:

  • номинал - 5 гривен;
  • тираж – до 75 тысяч штук;
  • упаковка — сувенирная;
  • художник - Андрей Ермоленко;
  • скульптор - Владимир Демьяненко.

Продажа монет через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы начнется 30 июля.

Напомним, вчера НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Ее выпуск приурочен ко Дню памяти защитников и защитниц Украины, добровольцев и гражданских лиц, погибших, были замучены или казнены во время российского плена.

Автор:
Татьяна Гойденко