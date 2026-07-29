В России закрывается вдвое больше компаний, чем открывается: регистрации упали до минимума с 2010 года

В первом полугодии 2026 г. условия для малого и среднего предпринимательства в РФ существенно ухудшились. Количество новых регистраций бизнеса упало до самого низкого уровня за последние 16 лет, тогда как закрытие компаний почти вдвое превысило количество созданных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

В январе-июне в России зарегистрировали только 66,7 тыс. новых коммерческих организаций, что на 23,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это минимальный показатель с 2010 года. В то же время приостановили деятельность 118,7 тыс. предприятий.

Параллельно ухудшается способность сектора обслуживать долги:

Просрочка: К началу лета долги имели около 100 тыс. из 600 тыс. субъектов МСП, принимавших банковские кредиты.

Объем долга: Общая сумма просроченной задолженности превысила $8 млрд.

Главными факторами кризиса являются дорогостоящие ссуды и увеличение налогового давления. В мае средняя ставка по краткосрочным кредитам для МСП достигала 18,2%, а по долгосрочным — 14% при ограниченном доступе к льготному госфинансированию.

Кроме того, порог дохода для освобождения плательщиков упрощенной системы от НДС снизили с $769 тыс. до $256 тыс. Это заставило часть бизнеса впервые начислять этот налог и тратиться на отчетность. Вместе с падением спроса из-за санкций это нанесло наибольший удар по компаниям с низкой рентабельностью.

Напомним, в июле сберегательная активность населения РФ снизилась на фоне летнего скачка инфляции и топливного кризиса. Доля респондентов, предпочитающих сбережения, а не покупки, упала на 6,5 процентного пункта — до 47,9%.