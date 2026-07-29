Украинцы начали тратить больше в интернете: на сколько вырос средний чек

В первом полугодии 2026 средний чек онлайн-покупки в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13%. Такую динамику повлияли не только инфляционные процессы, но и существенные изменения в структуре спроса и потребительском поведении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины, ссылаясь на аналитику сервиса WayForPay.

Эксперты сопоставили статистику Нацбанка, Госстата, украинских e-commerce-платформ и аналитических агентств, обнародовав данные о тенденциях рынка.

Расходы украинцев в онлайн-магазинах

По итогам 2025 года украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок на 256 млрд грн. Средний чек составил около 1320 грн.

В то же время показатель существенно отличается в зависимости от локации продавца:

средний чек в интернет-магазинах находился в пределах 1150–1250 грн;

на иностранных сайтах украинцы тратили в среднем 2100–2600 грн.;

на локальный e-commerce приходилось около 145-155 млн транзакций;

объем оплат в украинских интернет-магазинах оценивался в 160–175 млрд. грн.;

на зарубежные онлайн-магазины – примерно 90–120 млрд грн.

Рост доли более дорогих трансграничных заказов явился одним из факторов увеличения общего чека.

Кроме того, базовым сценарием для покупателей стала мобильная оплата: около 60% покупок совершали со смартфонов, а доля Apple Pay и Google Pay достигла 55–65%.

Рост безналичных платежей

Общенациональную тенденцию подтверждает регулятор. В течение 2025 года картами было проведено 9,08 млрд безналичных операций на 4,68 трлн грн, из которых на интернет-оплаты пришлось 13,9% по количеству и 16,4% по сумме.

Средняя сумма карточной онлайн-транзакции в 2025 году составила 608 грн, что на 8,4% больше показателя 2024 года. Ниже значение объясняется включением в статистику НБУ мелких платежей за услуги и подписки.

Параллельно на 25,9% возросло количество токенизированных карт в смартфонах — до 20,7 млн, что составляет треть всех активных карт в стране.

Динамика и показатели первого квартала 2026 года

По данным НБУ, в январе-марте 2026 года средняя сумма карточной операции в интернете достигла 654 грн. против 580 грн. в первом квартале 2025 года, зафиксировав годовой рост на 13%.

Доля интернет-оплат в общем денежном объеме безналичных расчетов увеличилась до 16,9%.

В целом в первом квартале 2026 года объем безналичных операций рос более чем вдвое быстрее их количества, демонстрируя увеличение денежного оборота.

Напомним, весна этого года в украинском ритейле отразилась волной масштабных закрытий и выходом сразу нескольких международных и региональных операторов. Свою деятельность в Украине приостановили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов.