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Разработчики ИИ и беспилотников: уже более 10 мировых компаний-единорогов избрали "Дія.City"
Более 10 компаний со статусом единорогов – бизнесов с рыночной оценкой более $1 млрд – стали резидентами правового и налогового пространства "Дія.City". Они создают технологические решения в области искусственного интеллекта, EdTech, FinTech и оборонных разработок.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Лидеры рынка среди резидентов
Среди компаний со статусом единорогов в пространство вошли:
- Superhuman (эх- Grammarly ) — ИИ-сервис для проверки грамматики и стиля;
- Preply — образовательная платформа для изучения иностранных языков с пользователями более 180 стран;
- Fintech IT - Group - холдинг, развивающий monobank , Expirenza , mono маркет, mono базар, Base и Loyalty.ai;
- Quantum Systems – немецкий производитель разведывательных беспилотников;
- Lyft – сервис по каршерингу в США и Канаде с объемом около 1 млрд поездок в год;
- DataRobot – разработчик и менеджер ШИ-моделей для бизнеса;
- Talkdesk – платформа для облачных контакт-центров;
- TEKEVER – разработчик беспилотных авиационных комплексов и технологий для морской безопасности.
Условия для бизнеса и показатели
Пространство создает инструменты для привлечения инвестиций, построения корпоративной структуры и прогнозируемые правила работы для технологического бизнеса.
На сегодняшний день "Дія.City" объединяет более 4 500 компаний, где работают более 187 тысяч специалистов. С момента запуска пространства его резиденты уплатили более 90 млрд. грн. налогов.
Напомним, за первое полугодие 2026 г. резиденты "Дія.City" уплатили почти 28 млрд грн налогов – на 75% больше, чем в прошлом.