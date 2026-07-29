Разработчики ИИ и беспилотников: уже более 10 мировых компаний-единорогов избрали "Дія.City"

Более 10 компаний со статусом единорогов – бизнесов с рыночной оценкой более $1 млрд – стали резидентами правового и налогового пространства "Дія.City". Они создают технологические решения в области искусственного интеллекта, EdTech, FinTech и оборонных разработок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Лидеры рынка среди резидентов

Среди компаний со статусом единорогов в пространство вошли:

Superhuman (эх- Grammarly ) — ИИ-сервис для проверки грамматики и стиля;

Preply — образовательная платформа для изучения иностранных языков с пользователями более 180 стран;

Fintech IT - Group - холдинг, развивающий monobank , Expirenza , mono маркет, mono базар, Base и Loyalty . ai ;

Quantum Systems – немецкий производитель разведывательных беспилотников;

Lyft – сервис по каршерингу в США и Канаде с объемом около 1 млрд поездок в год;

DataRobot – разработчик и менеджер ШИ-моделей для бизнеса;

Talkdesk – платформа для облачных контакт-центров;

TEKEVER – разработчик беспилотных авиационных комплексов и технологий для морской безопасности.

Условия для бизнеса и показатели

Пространство создает инструменты для привлечения инвестиций, построения корпоративной структуры и прогнозируемые правила работы для технологического бизнеса.

На сегодняшний день "Дія.City" объединяет более 4 500 компаний, где работают более 187 тысяч специалистов. С момента запуска пространства его резиденты уплатили более 90 млрд. грн. налогов.

Напомним, за первое полугодие 2026 г. резиденты "Дія.City" уплатили почти 28 млрд грн налогов – на 75% больше, чем в прошлом.