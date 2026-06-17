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Резкий рост на 77%: резиденты "Дія.City" пополнили госбюджет почти на $24 млрд

доллары США
Налоговые поступления от "Дія.City" выросли на 77% в 2026 году / Freepik

За первые пять месяцев 2026 года резиденты специального пространства "Дія.City" уплатили в государственный бюджет $23,7 миллиарда налогов. Этот показатель на 77% превышает результаты за аналогичный период в прошлом году. Тогда компании-резиденты перечислили в казну $13,4 миллиарда налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба специального правового и налогового пространства.

В рамках этого пространства технологические и инновационные компании получают не только благоприятные налоги, но и инструменты масштабирования, развития инновационных продуктов и привлечения инвестиций.

На сегодняшний день для компаний в "Дія.City" действуют следующие финансовые правила:

  • налоги на труд - 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 5% военного сбора; 
  • 22% единого социального взноса (ЕСВ) от уровня минимальной заработной платы;
  • корпоративные сборы – 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал.

Справочно

"Дія.City" - это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года. Он помогает технологическим бизнесам развиваться и масштабироваться в Украине.

Компании-резиденты пространства могут пользоваться:

  • более низкими налоговыми ставками;
  • инструментами для привлечения венчурных инвестиций;
  • возможностями для построения корпоративной структуры компании.

Напомним, специальное налоговое и правовое пространство "Дія.City" объединило уже более 4 300 компаний, формирующих почти 80% всей ИТ-отрасли Украины. Только за первые 4 месяца 2026 ее резиденты уплатили в государственный бюджет 17,3 миллиарда гривен налогов, а лидером по количеству регистраций стал Киев.

Автор:
Татьяна Ковальчук