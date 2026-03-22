Число резидентов "Дія.City" превысило 3 900 компаний / Минцифры

Количество резидентов специального налогового режима "Дія.City" в Украине ежегодно удваивается. По состоянию на сегодняшний день в нем зарегистрировано более 3 900 компаний,

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева во время общения с журналистами, передает корреспондент "Укринформа".

"Если посмотреть на динамику роста пространства, то в среднем за год количество резидентов "Дія.City" удваивается: если в 2022 году это было около 410 компаний, причем первые 67 зарегистрировались еще до начала полномасштабного вторжения, то в 2023-м уже немного больше 774 компаний, в 2 В 2025 уже 3 400. Сейчас это уже 3 900 бизнесов, в которых работают более 148 тысяч IT-специалистов", – отметила Деникеева.

Наибольшая часть резидентов "Дія.City" представлена сектором defense tech – около 500 компаний. Еще около 400 – это Multi Vertical компании, 350 – Business Productivity Software, 200 – R&D, столько же – разработчики ШИ-решений, а по 140 компаний представляют Fintech и GameDev.

Финансовые результаты резидентов пространства тоже демонстрируют существенный рост. По итогам 2025 года они уплатили около 34 млрд грн налогов, что почти вдвое больше показателя 2024 года (18 млрд грн) и в восемь раз превышает сумму 2022 года.

"В целом IT-отрасль в прошлом году уплатила 58,6 млрд грн налогов. И сумма в 34 млрд грн, которую уплатили резиденты нашего пространства, а к нему сегодня присоединились ориентировочно 70-80% участников рынка, это то, чем мы можем гордиться. И эта сумма увеличивается не за счет нового количества. налоговой базы благодаря стимулированию роста бизнеса", – объяснила заместитель министра.

Она добавила, что 84,4% резидентов "Дія.City" среди преимуществ пространства называют именно льготные ставки налогообложения.

За четыре года резиденты “Дія.City” уплатили в бюджет 65 млрд грн налогов. В пространстве работают около 143 тысяч специалистов, а количество компаний-единорогов возросло до девяти.

Автор:
Татьяна Гойденко