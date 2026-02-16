Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Молодые компании массово заходят в "Дія.City": количество резидентов за год удвоилось

дія
Около 80% резидентов "Дія.City" расширили команды

Количество компаний-резидентов "Дія.City" за 2025 год выросло вдвое и достигло 3,7 тысячи по состоянию на начало февраля 2026 года. Подавляющее большинство новых участников – молодые компании, а почти 80% резидентов за время работы в правовом пространстве расширили свои команды.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует статистика Opendatabot.

Количество резидентов выросло вдвое

За годы работы "Дія.City" существенно изменился и профиль присоединяющихся к режиму компаний. Если в 2022 году большинство новых резидентов составляли зрелые бизнесы, то сейчас преобладают новые компании. По итогам прошлого года 87% новых резидентов было зарегистрировано менее чем за год до поступления.

Параллельно резиденты "Дія.City" активно наращивают команды. Количество сотрудников в компаниях, присоединившихся к пространству в 2022 году, за это время удвоилось. В общей сложности почти 80% резидентов увеличили штат в течение работы в рамках правового режима.

Сферы компаний резидентов

Несмотря на расширение перечня направлений, ключевой отраслью в  "Дія.City" остается ИТ. В этой сфере работают 2844 компании, что составляет 77% от общего количества резидентов. Еще по 6% приходится на информационные услуги и производство другого транспорта.

В 2023 году доля ИТ-компаний временно снизилась – с 80% до 63%, в то же время существенно возросло количество резидентов из сектора производства других транспортных средств, доля которых составила 13%. Впрочем, в 2025–2026 годах ИТ вновь возобновило доминирование среди новых участников, охватив около 80% поступающих, тогда как доля транспортной отрасли сократилась до 5%.

Второе место занимают компании, предоставляющие информационные услуги: 236 резидентов или 6,4%.

Еще 218 компаний или 5,9% работают в сфере производства другого транспорта. Издательскую деятельность в рамках правового пространства осуществляют 84 компании, что соответствует 2,3%. Доля рекламной отрасли составляет 1,5% – это 56 резидентов. К другим направлениям относятся 269 компаний или 7,3% от общего количества резидентов.

Фото 2 — Молодые компании массово заходят в "Дія.City": количество резидентов за год удвоилось

География компаний

Более половины компаний-резидентов "Дія.City" сосредоточено в Киеве – здесь зарегистрировано 2 012 компаний. Второе место по количеству резидентов занимает Львовская область, где работают 502 компании, или 14% от общего количества.

В пятерку регионов-лидеров также входят Днепропетровская область с долей 6%, Киевская область – 5% и Харьковская область, на которую приходится 4% резидентов правового пространства.

Фото 3 — Молодые компании массово заходят в "Дія.City": количество резидентов за год удвоилось

Справочно

"Дія.City" - это налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года. Он помогает технологическим бизнесам развиваться и масштабироваться в Украине.

Компании-резиденты пространства могут пользоваться:

  • Более низкими налоговыми ставками.
  • Инструменты для привлечения венчурных инвестиций.
  • Возможностями построения корпоративной структуры компании.

Напомним, резиденты "Дія.City" за четыре года уплатили 65 млрд грн налогов, в пространстве работают почти 143 тысячи специалистов, а количество компаний-единорогов возросло до девяти.

Автор:
Ольга Опенько