Дефицит профессий: в Украине критический разрыв между потребностями экономики и выбором молодежи

В Украине зафиксирован дисбаланс между стратегическими потребностями экономики в период восстановления и реальными карьерными планами молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования профессиональных ожиданий молодежи в возрасте 15–20 лет, инициированного "Фундацией Екатерины Осадчей", находящейся в распоряжении Delo.ua.

Профессиональное будущее

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1015 респондентов из всех регионов Украины (кроме ТОТ), 69% молодых людей уже полностью или скорее определились со своим профессиональным будущим. Они в общем-то понимают приоритеты государства, однако фиксируется глубокий разрыв между сферами, которые подростки считают критически важными для страны, и теми, где они видят собственную карьеру.

Наибольший дисбаланс выявлен в таких областях как:

строительство,

медицина,

энергетика.

В частности, строительство и восстановление считают критически нужным для Украины 61% опрошенных, но только 8% планируют связать с ним жизнь. Медицину и реабилитацию назвали приоритетной 58% респондентов, однако видят себя в ней только 10%. В энергетике и зеленых технологиях потребность страны оценивается в 38%, в то время как карьерный интерес проявляют всего 4% молодежи. Относительно минимальный разрыв зафиксирован в инженерии и производстве — 46% признают важность отрасли, а 19% готовы в ней работать.

Карьерная навигация

Абсолютное большинство подростков сейчас сталкивается с проблемой отсутствия действенной системы карьерной навигации, которая позволяла бы попробовать профессии на практике и интегрироваться в реальный рынок труда. На фоне обострения кадрового дефицита в стратегических секторах эксперты инициируют реформирование государственной системы профориентации.

В частности, правительству уже направлено официальное предложение по комплексной модернизации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения (утвержденной постановлением КМУ №842 еще в 2008 году), которая устарела и не отвечает вызовам военного и послевоенного времени.

Для преодоления этого кадрового разрыва правительству было предложено создать единый координационный Совет с привлечением 14 министерств, законодательно упростить для бизнеса условия официальной стажировки подростков, а также разработать отдельные адаптационные программы для ветеранов, ВПЛ и людей в возрасте 45+.

На практике интеграцию молодежи в рынок труда уже тестируют через локальные профориентационные проекты, например инициатива "Демо Дни", где подростки из уязвимых категорий проходят прямые стажировки в компаниях сферы услуг и ритейла с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко очертила сферы украинской экономики, которые продолжат наиболее динамично развиваться после окончания войны.

По ее словам, это будут, в частности: