Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,20

52,00

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дефіцит професій: в Україні критичний розрив між потребами економіки та вибором молоді

молодь
69% молодих людей уже повністю або скоріше визначилися зі своїм професійним майбутнім / Depositphotos

В Україні зафіксовано дисбаланс між стратегічними потребами економіки у період відбудови та реальними кар'єрними планами молоді. 

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження професійних очікувань молоді віком 15–20 років, ініційованого "Фундацією Катерини Осадчої", що є в розпорядженні Delo.ua.

Професійне майбутнє

Згідно з даними опитування, у якому взяли участь 1015 респондентів з усіх регіонів України (крім ТОТ), 69% молодих людей уже повністю або скоріше визначилися зі своїм професійним майбутнім. Вони загалом розуміють пріоритети держави, проте фіксується глибокий розрив між сферами, які підлітки вважають критично важливими для країни, і тими, де вони бачать власну кар'єру.

Найбільший дисбаланс виявлено у таких сферах як:

  • будівництво, 
  • медицина,
  • енергетика.

Зокрема, будівництво та відновлення вважають критично потрібним для України 61% опитаних, але лише 8% планують пов'язати з ним життя. Медицину та реабілітацію назвали пріоритетною 58% респондентів, проте бачать себе в ній тільки 10%. В енергетиці та зелених технологіях потреба країни оцінюється у 38%, тоді як кар'єрний інтерес виявляють лише 4% молоді. Відносно найменший розрив зафіксовано в інженерії та виробництві — 46% визнають важливість галузі, а 19% готові в ній працювати.

Кар'єрна навігація

Абсолютна більшість підлітків наразі стикається із проблемою відсутності дієвої системи кар'єрної навігації, яка б дозволяла спробувати професії на практиці та інтегруватися в реальний ринок праці. На фоні загострення кадрового дефіциту в стратегічних секторах, експерти ініціюють реформування державної системи профорієнтації.

Зокрема, до уряду вже направлено офіційну пропозицію щодо комплексної модернізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення (затвердженої постановою КМУ №842 ще у 2008 році), яка застаріла і не відповідає викликам воєнного та післявоєнного часу.

Для подолання цього кадрового розриву уряду запропонували створити єдину координаційну Раду із залученням 14 міністерств, законодавчо спростити для бізнесу умови офіційного стажування підлітків, а також розробити окремі адаптаційні програми для ветеранів, ВПО та людей віком 45+.

На практиці інтеграцію молоді в ринок праці вже тестують через локальні профорієнтаційні проєкти, як-от ініціатива "Демо Дні", де підлітки з вразливих категорій проходять прямі стажування у компаніях сфери послуг та ритейлу з можливістю подальшого працевлаштування.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко окреслила сфери української економіки, які продовжать найбільш динамічно розвиватися після закінчення війни. 

За її словами, це будуть, зокрема:

  • енергетика,
  • машинобудування,
  • IT,
  • defense tech,
  • "tech" загалом. 
Автор:
Світлана Манько