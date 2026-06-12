Дефіцит професій: в Україні критичний розрив між потребами економіки та вибором молоді

В Україні зафіксовано дисбаланс між стратегічними потребами економіки у період відбудови та реальними кар'єрними планами молоді.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження професійних очікувань молоді віком 15–20 років, ініційованого "Фундацією Катерини Осадчої", що є в розпорядженні Delo.ua.

Професійне майбутнє

Згідно з даними опитування, у якому взяли участь 1015 респондентів з усіх регіонів України (крім ТОТ), 69% молодих людей уже повністю або скоріше визначилися зі своїм професійним майбутнім. Вони загалом розуміють пріоритети держави, проте фіксується глибокий розрив між сферами, які підлітки вважають критично важливими для країни, і тими, де вони бачать власну кар'єру.

Найбільший дисбаланс виявлено у таких сферах як:

будівництво,

медицина,

енергетика.

Зокрема, будівництво та відновлення вважають критично потрібним для України 61% опитаних, але лише 8% планують пов'язати з ним життя. Медицину та реабілітацію назвали пріоритетною 58% респондентів, проте бачать себе в ній тільки 10%. В енергетиці та зелених технологіях потреба країни оцінюється у 38%, тоді як кар'єрний інтерес виявляють лише 4% молоді. Відносно найменший розрив зафіксовано в інженерії та виробництві — 46% визнають важливість галузі, а 19% готові в ній працювати.

Кар'єрна навігація

Абсолютна більшість підлітків наразі стикається із проблемою відсутності дієвої системи кар'єрної навігації, яка б дозволяла спробувати професії на практиці та інтегруватися в реальний ринок праці. На фоні загострення кадрового дефіциту в стратегічних секторах, експерти ініціюють реформування державної системи профорієнтації.

Зокрема, до уряду вже направлено офіційну пропозицію щодо комплексної модернізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення (затвердженої постановою КМУ №842 ще у 2008 році), яка застаріла і не відповідає викликам воєнного та післявоєнного часу.

Для подолання цього кадрового розриву уряду запропонували створити єдину координаційну Раду із залученням 14 міністерств, законодавчо спростити для бізнесу умови офіційного стажування підлітків, а також розробити окремі адаптаційні програми для ветеранів, ВПО та людей віком 45+.

На практиці інтеграцію молоді в ринок праці вже тестують через локальні профорієнтаційні проєкти, як-от ініціатива "Демо Дні", де підлітки з вразливих категорій проходять прямі стажування у компаніях сфери послуг та ритейлу з можливістю подальшого працевлаштування.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко окреслила сфери української економіки, які продовжать найбільш динамічно розвиватися після закінчення війни.

За її словами, це будуть, зокрема: