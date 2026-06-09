Свириденко розповіла, кого шукатимуть роботодавці в першу чергу після війни

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко окреслила сфери української економіки, які продовжать найбільш динамічно розвиватися після закінчення війни.

Як пише Delo.ua, про це Свириденко розповіла під час форуму "Освіта нової України 2.0", передає "Укрінформ".

"Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними", – зауважила очільниця уряду.

За її словами, це будуть, зокрема:

енергетика,

машинобудування,

IT,

defense tech,

"tech" загалом.

"Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися", – підкреслила Свириденко.

Кого шукатимуть роботодавці в першу чергу

За умови швидкого економічного зростання протягом наступного десятиліття українському ринку праці може знадобитися близько 4,5 мільйона додаткових працівників. Найбільший попит зберігається на будівельників, енергетиків і представників робітничих спеціальностей, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає УНІАН.

За його словами, найбільший попит очікується у промисловості та серед представників робітничих професій. Зокрема, це пов'язано як із розвитком оборонно-промислового комплексу, так і з відновленням української промисловості.

Водночас директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк наголосила, що для післявоєнного відновлення країни необхідно залучити понад 3 млн людей. За її словами, уже зараз найбільший дефіцит кадрів спостерігається у будівельній галузі, енергетиці та переробній промисловості.

Нагадаємо, новий Трудовий кодекс може легалізувати в Україні понад 300 тис. робочих місць та суттєво змінити правила роботи для працівників і бізнесу. Уряд пояснює реформу гострим дефіцитом кадрів: 75% компаній стикаються з нестачею персоналу, а поза ринком праці залишаються мільйони українців - від ВПО до людей з інвалідністю.