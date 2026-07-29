Виноробний завод на Одещині виставили на повторний аукціон: ціна впала вдвічі

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення повторного онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Котовський виноробний завод”. Торги заплановано на 5 серпня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення"Прозоро.Продажі”.

Повторна спроба продати об'єкт відбудеться зі зниженням стартової ціни на 50%. Наразі початкова вартість лота становить 12,4 млн грн (без урахування ПДВ).

Попередній аукціон, який мав відбутися 28 липня зі стартовою ціною 24,8 млн грн, визнано таким, що не відбувся через відсутність заявки від учасників.

Характеристики активу

Державне підприємство розташоване в місті Подільськ Одеської області. Склад активу охоплює 19 одиниць нерухомого майна (будівлі та споруди), 177 одиниць рухомого майна, два автомобілі, а також один об'єкт незавершеного будівництва.

Загальна площа будівель і споруд підприємства становить 6 294,8 кв. м, а земельна ділянка під ними займає 2,51 гектара.

Виробничі потужності Котовського виноробного заводу не простоюють. Наразі їх використовує орендар — ТОВ "Виноробний завод КВЗ", яке здійснює там виробництво та розлив виноробної продукції.

Про завод

Котовський виноробний завод - державне підприємство виноробної галузі, розташоване в місті Подільськ Одеської області (до 2016 року — Котовськ). Заснований у 1945 році, завод спеціалізувався на виробництві виноградних вин.

Підприємство випускало як класичні, так і популярні серед споживачів вина, зокрема "Український кагор", "Ізабелла", "Кадарка", а також портвейни "Портвейн 111" і "Портвейн 333".

Останніми роками завод не здійснював виробничу діяльність як державне підприємство, а його майновий комплекс передавався в оренду приватним компаніям.

Фото: ФДМУ

Фото: ФДМУ

Нагадаємо, ФДМУ повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.