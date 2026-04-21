У Володимирі виставили на приватизацію державні цехи та майстерню

Фонд державного майна України оголосив про проведення аукціону з малої приватизації об’єктів нерухомості у місті Володимир Волинської області. На продаж виставлено комплекс будівель, які перебувають на балансі ДСГП «Ліси України».

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення "Прозоро.Продажі”.

Стартова ціна лота становить 6 325 762 грн.

Склад та характеристики об’єкта приватизації

До переліку майна, що переходить у приватні руки, входять чотири капітальні споруди загальною площею понад 1200 кв. м. Усі будівлі були зведені у 1970-х роках і наразі потребують проведення ремонтних робіт.

До складу лота включено:

Цех хвойного екстракту: найбільша будівля комплексу площею 461,7 кв. м (1973 рік побудови).

Їдальня: приміщення площею 371,6 кв. м із підвалом та окремим входом.

Ремонтно-механічна майстерня: будівля площею 248,2 кв. м, обладнана навісом.

Цех стружки: приміщення площею 207,5 кв. м.

Об’єкти розташовані за адресою: м. Володимир, вул. Сонячна, 1. Варто зазначити, що земельна ділянка площею 6,89 га, на якій розташована нерухомість, перебуває у державній власності та не є предметом купівлі-продажу в межах цього аукціону.

Умови продажу майна

Аукціон проводиться в межах програми малої приватизації. Оскільки ділянка під об’єктом окремо не виділялася, майбутній власник нерухомості матиме право користування нею згідно з чинним законодавством. На цій же території розташовані й інші об’єкти державної та приватної власності.

