На Дніпропетровщині за 300 млн грн продають майно збанкрутілого заводу міндобрив

ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив"
На Дніпропетровщині за 300 млн грн продають майно збанкрутілого заводу міндобрив / Prozorro.Продажі

У Кам’янському виставили на аукціон єдиний майновий комплекс ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив". Стартова ціна лота становить понад 304,9 мільйона гривень, а самі торги відбудуться в межах процедури банкрутства підприємства.

Як повідомляє Delo.ua, продаж активів запланований на 30 квітня через державну систему "Прозоро.Продажі". 

Новий інвестор отримає масштабний промисловий майданчик із розгалуженою інфраструктурою.

Що входить до складу лота

До майнового комплексу підприємства включено широкий перелік активів, необхідних для відновлення виробничої діяльності:

  • Нерухомість: 114 будівель та споруд різного призначення.
  • Технічне оснащення: понад 2,6 тисячі одиниць обладнання.
  • Транспорт: 22 одиниці техніки.
  • Інше: рухоме майно та інвентар заводу.

Причини занепаду та історія об'єкта

Господарський суд Дніпропетровської області визнав підприємство банкрутом у квітні 2025 року. Проблеми на заводі накопичувалися тривалий час: фінансові труднощі почалися ще до 2022 року, а повномасштабна війна та блокування морських шляхів призвели до повної зупинки виробництва у 2024 році. Загальний обсяг боргів підприємства перед кредиторами перевищив 1 мільярд гривень.

Завод був заснований у 2002 році на базі потужностей Придніпровського хімічного заводу. Фахівці зазначають, що успіх аукціону критично важливий для погашення частини боргів та потенційного перезапуску промислового майданчика в Кам’янському.

Нагадаємо, через процедуру банкрутства комунального підприємства у Золочеві на Львівщині виставили на продаж котельню. Об'єкт оцінили у 14,3 млн грн, а виручені кошти також будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами.

Автор:
Максим Кольц