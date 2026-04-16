На Черкащині виставлять на продаж державний розплідник риб площею 1100 га

Державне підприємство "Іркліївський розплідник рослиноїдних риб", що розташоване у Золотоніському районі, готують до передачі у приватну власність. Об'єкт, який відіграє ключову роль у зарибленні Кременчуцького водосховища, уже внесений до відповідних переліків Фонду державного майна України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву екснардепа Миколи Томенка та інформацію ФДМУ.

Підготовка до приватизації триває, попри неодноразові спроби трудового колективу та місцевої громади зберегти підприємство у державній власності.

Масштаби та значення підприємства

Іркліївський риборозплідник був створений у 1985 році з важливою екологічною метою — боротьби з цвітінням води та регулярного зариблення найбільшого в Україні водосховища. Підприємство володіє значними активами:

  • Територія: 55 ставків різного призначення загальною площею понад 1 100 га.
  • Водний фонд: площа водного плеса становить 117 га.
  • Економічний вплив: об'єкт є одним із найбільших платників податків до бюджету Іркліївської громади.

Про підготовку документів на приватизацію також повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа. За його словами, головна функція підприємства — вирощування малька — може опинитися під загрозою після зміни форми власності.

Історія протистояння

Спроби приватизувати розплідник відбувалися неодноразово протягом багатьох років, проте щоразу наштовхувалися на протести громадськості. У 2022 році на підприємстві спалахнув конфлікт через спробу заміни керівництва, який тривав два місяці. Наразі ДП очолює Олександр Тіхонов, а офіційне рішення про включення об'єкта до плану приватизації було закріплено ФДМУ ще у 2023 році.

Нагадаємо, на аукціон виставили майновий комплекс Гніздичівського спиртзаводу на Львівщині. Стартова ціна лота становить 3,26 млн грн, а торги відбуваються в межах масштабної програми малої приватизації.

Автор:
Максим Кольц