Державний спиртзавод на Львівщині виставили на продаж за 3,2 млн грн

На Львівщині стартувала приватизація чергового промислового активу. Фонд державного майна виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП «Гніздичівський державний спиртовий завод» зі стартовою ціною 3,26 млн грн.

Як повідомляє Delo.ua, відповідне оголошення з'явилося на порталі Prozorro.Sale.

Підприємство, розташоване у селищі Гніздичів Стрийського району, фактично простоює з 2010 року.

Стан активів та умови продажу

Завод має значний територіальний та інфраструктурний потенціал, проте потребує суттєвих інвестицій для відновлення діяльності.

Майно: покупець отримає адмінкорпус, виробничі будівлі, компресорну, трансформаторну підстанцію та апаратну. Також до складу лоту входить недобудований комплекс (млин, пекарня, магазин) із рівнем готовності 45%.

Земля: підприємство розташоване на ділянці площею понад 9 га. Земля не є предметом продажу — питання її оренди чи користування новий власник вирішуватиме самостійно.

Персонал: за даними звітності, станом на кінець минулого року на заводі офіційно працювала лише одна людина.

Боргові зобов'язання

Новий власник разом із майном перебирає на себе борги підприємства, які на 31 грудня становили 1,68 млн грн. Структура заборгованості включає:

840 тис. грн — борги із заробітної плати;

442,5 тис. грн — заборгованість перед державним бюджетом;

396 тис. грн — борги зі страхування.

Згідно з умовами аукціону, покупець зобов'язаний погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців після набуття права власності. Торги заплановані на 6 травня, а заявки від учасників прийматимуть до 5 травня.

