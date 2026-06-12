В Україні з’явиться агентство для контролю якості ліків: що зміниться на фармринку

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Українського фармацевтичного агентства (Укрфармагентства). Новий орган перебере на себе функції державного контролю у сфері обігу ліків, медичних виробів та компонентів крові.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Рішення є важливим етапом реалізації реформи державного регулювання медичної продукції та створює правові передумови для запуску роботи агентства з 1 січня 2027 року.

Укрфармагентство реалізовуватиме державну політику у сферах створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, ринкового нагляду медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, біоімплантатів, косметичної продукції, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

Які функції отримає новий орган?

Укрфармагентство стане центральним органом виконавчої влади, що реалізовуватиме державну політику у широкому спектрі питань. Його діяльність дозволить:

посилити доступ пацієнтів до сучасних та інноваційних лікарських засобів;

забезпечити ефективний регуляторний нагляд за медичними продуктами протягом усього їхнього життєвого циклу;

підвищити рівень довіри суспільства до безпеки, якості та ефективності лікарських засобів і медичних виробів;

зміцнити спроможність України інтегруватися до єдиного європейського регуляторного простору.

"Утворення Укрфармагентства — це фундаментальний крок до побудови сучасної системи, орієнтованої на потреби пацієнта. У міжнародному контексті ми прагнемо перетворити агентство на хаб регуляторних інновацій, що сприятиме залученню інвестицій та інтеграції України до глобальних ланцюгів постачання медичної продукції", — зазначають у відомстві.

Наступні кроки

Наступним етапом стане формування конкурсної комісії, до складу якої увійдуть шестеро фахівців: троє міжнародних експертів та троє представників від Міністерства охорони здоров’я. Саме ця комісія проводитиме відкритий конкурс на посаду Голови Укрфармагентства.

Очікується, що робота нового відомства дозволить не лише посилити доступ українців до інноваційних ліків, а й підвищити довіру до якості медичних товарів, що перебувають у легальному обігу.

Нагадаємо, раніше Держлікслужба видала перші ліцензії на продаж ліків мережам АЗС Ukrnafta та OKKO. Відповідні заявки також подали мережі БРСМ-Нафта та UPG. Продаж медикаментів на заправках став можливим за умови дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення та обладнання приміщень.