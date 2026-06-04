Уряд розширив програму "Доступні ліки": до переліку додадуть ще 51 препарат

Кабінет міністрів розширює програму “Доступні ліки”. Із липня 2026 року до оновленого переліку увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програму "Доступні ліки" розширять

Нові препарати призначені для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. Зокрема, йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда або мають підвищений ризик інсульту.

Програма "Доступні ліки" дозволяє українцям отримувати необхідні медикаменти безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Для цього пацієнту потрібно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт та пред’явити його в аптеці, яка бере участь у програмі.

У 2026 році фінансування програми збільшили до 8,7 млрд грн. Від початку її роботи можливістю отримати ліки за державною підтримкою скористалися понад 6 млн українців. Лише за перші місяці 2026 року програмою скористалися майже 2 млн пацієнтів.

В уряді також наголошують, що нові правила сприятимуть розвитку української фармацевтичної галузі. Якщо вітчизняний виробник запропонує препарат, який відповідатиме встановленим вимогам і матиме найнижчу ціну, він матиме перевагу під час включення до програми. Очікується, що це допоможе зміцнити внутрішнє виробництво ліків та підвищити стабільність забезпечення пацієнтів необхідними препаратами.

Структура оновленого реєстру "Доступні ліки"

Наразі повний список медикаментів, які підлягають реімбурсації, складається із 748 позицій. Серед них:

621 лікарський засіб за різними напрямками;

59 препаратів інсуліну;

32 комбіновані препарати;

36 найменувань тест-смужок для глюкометрів.

Переглянути повний перелік лікарських засобів і медичних виробів можна за посиланням на офіційному ресурсі НСЗУ.

Нагадаємо, раніше Держлікслужба видала перші ліцензії на продаж ліків мережам АЗС Ukrnafta та OKKO. Відповідні заявки також подали мережі БРСМ-Нафта та UPG. Продаж медикаментів на заправках став можливим за умови дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення та обладнання приміщень.