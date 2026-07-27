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50 млн євро від Європейського банку: як Київ рятуватиме теплопостачання в умовах війни

Євро
Європейський банк схвалив кредит для "Київтеплоенерго" / Unsplash

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання Києву до 50 млн євро кредиту для підтримки ліквідності КП "Київтеплоенерго". 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні банку.

Очікується, що позика підтримає ключове комунальне підприємство для задоволення його критичних потреб у ліквідності, щоб забезпечити безперебійне надання основних муніципальних послуг мешканцям та підприємствам міста, незважаючи на прямі збитки від війни та додатковий попит на послуги централізованого теплопостачання.

Зважаючи на високі безпекові ризики, кредитні зобов'язання будуть частково забезпечені гарантією Європейського Союзу на покриття перших збитків.

Головною метою фінансування є підтримання стабільного та безперебійного теплопостачання столичних шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових масивів та комерційних підприємств.

Сам проєкт є складовою ширшої програми ЄБРР із забезпечення стійкості та джерел засобів для існування. Серед іншого, ініціатива містить пункти щодо розвитку та розширення спектра міських послуг для українських ветеранів і членів їхніх родин.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.

Автор:
Тетяна Бесараб