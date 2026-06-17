ЄБРР профінансує три когенераційні установки для "Київтеплоенерго"

КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБРР.

Згідно з повідомленням на сайті ЄБРР, проєкт передбачає встановлення електростанцій на базі когенераційних установок "під ключ" у трьох локаціях столиці. Закупівлю проводитимуть у форматі відкритого одноетапного тендера.

Йдеться про проєкт "Теплопостачання Києва". Замовником виступає КП "Київтеплоенерго". Тендер поділений на три лоти.

Прийом пропозицій відкривається 16 червня 2026 року, дедлайн подання — 31 липня 2026 року.

У повідомленні ЄБРР зазначено, що клієнт має намір використати частину коштів позики або гранту банку для покриття витрат за контрактами. Інші деталі фінансування поки не розкриваються.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці вже завершили будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, а ще понад 100 МВт перебувають у роботі. Загалом цього року Київ планує отримати майже 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

Наприкінці квітня Київська міська держадміністрація та ЄБРР підписали угоду про підготовку кредитного фінансування для проєкту екстреної підтримки ліквідності Києва в межах Програми забезпечення стійкості. Вона передбачає модернізацію системи теплопостачання та розбудову додаткової когенерації.