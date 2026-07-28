Акції SpaceX впали на 20% нижче ціни IPO, втративши $1,2 трильйона капіталізації

Ціна акцій компанії SpaceX Ілона Маска впала на 20% нижче за рівень первинного публічного розміщення (IPO). Загальні втрати ринкової вартості компанії порівняно з піковим значенням у червні перевищили 1,2 трильйона доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Причини падіння та побоювання інвесторів

Під час торгів у Нью-Йорку вартість акцій впала на 5% — до $107,80. Порівняно з історичним максимумом, зафіксованим 16 червня, ціна паперів знизилася вже на 47%. Це стало одним із найбільших падінь ринкової капіталізації в історії.

Основними чинниками тиску на папери компанії стали:

Загальний спад у технологічному секторі: нестабільна геополітична ситуація та побоювання щодо перегріву ринку штучного інтелекту змушують інвесторів позбуватися ризикованих активів.

Закінчення періоду обмеження на продаж: незабаром на ринок потрапить велика кількість нових акцій. Вже 6 серпня доступними для торгівлі можуть стати 911,5 млн паперів, а до кінця року їхня кількість зросте з нинішніх 639 млн до 5,33 млрд.

Активність коротких продавців: за даними S3 Partners, щодо близько 30% акцій у вільному обігу відкрито короткі позиції (папери продано на зниження). Падіння цін уже принесло шортистам близько $8 млрд паперового прибутку.

Падіння котирувань триває попри те, що минулої п'ятниці SpaceX успішно провела випробувальний запуск ракети Starship, вивівши на орбіту оновлені супутники Starlink.

Аналітик Morgan Stanley Адам Джонас зазначив, що якщо ціна акцій впаде до позначки $100, це означатиме, що ринок фактично оцінює напрям штучного інтелекту в структурі SpaceX у нульову або навіть від'ємну вартість.

Нагадаємо, капіталізація SpaceX перевищила $2 трильйони під час історичного дебюту на біржі. Акції аерокосмічної компанії стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американській біржі Nasdaq. Цей стрибок збільшив ринкову вартість підприємства до 2,1 трильйона доларів, що зробило SpaceX шостою за вартістю компанією в США та офіційно перетворило Ілона Маска на першого у світі трильйонера.