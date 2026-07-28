Паркувальний збір поповнив місцеві бюджети на 112,4 млн грн: регіони-лідери за сплатою

У січні – червні 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 112,4 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 11,1% (або на 11,2 млн грн) більше за показник аналогічного періоду минулого року, який становив 101,2 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Регіони-лідери за обсягом сплати

Найбільші суми збору перерахували платники таких областей:

Одеська — 39,2 млн грн;

Львівська — 30,2 млн грн;

Дніпропетровська — 27,1 млн грн;

Івано-Франківська — 4,7 млн грн.

Оскільки збір належить до місцевих податків, 100% коштів залишаються у громадах. Їх спрямовують на розвиток транспортної інфраструктури, облаштування автостоянок та підвищення безпеки дорожнього руху.

Пільги та вимоги до паркомісць

Як зазначили в ДПСУ, законодавство передбачає звільнення від збору для ділянок, відведених під безоплатне паркування автомобілів водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.

На спеціально обладнаних або відведених майданчиках діють такі правила:

частка пільгових місць має становити не менше 10% від загальної кількості (але не менше одного місця);

майданчики обов'язково позначаються відповідними дорожніми знаками та розміткою.

Хто є платниками збору

Платниками паркувального збору є юридичні особи, їхні філії та фізичні особи — підприємці, які за рішенням органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування на майданчиках для платного паркування та спеціальних автостоянках.

Нагадаємо, у січні–травні 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 97 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.