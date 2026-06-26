Збір за місця для паркування зріс на 11%: місцеві бюджети отримали 97 млн грн

У січні–травні 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 97 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Місцеві бюджети отримали 97 млн грн

Для порівняння, за перші п'ять місяців 2025 року цей показник становив 87,4 млн грн.

Надходження забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків, які сплачують відповідний місцевий збір.

Найбільші суми до бюджетів перерахували:

Одеська область – 33,6 млн грн;

Львівська область – 25,3 млн грн;

Дніпропетровська область – 23,1 млн грн.

Збір за місця для паркування повністю зараховується до місцевих бюджетів. Ці кошти громади можуть використовувати для розвитку міської інфраструктури, благоустрою та реалізації інших місцевих проєктів.

Платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які на підставі рішень органів місцевого самоврядування організовують і здійснюють діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Водночас законодавство передбачає винятки. Збір не справляється із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспортних засобів водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.

При цьому кількість таких місць має становити не менше 10% від загальної кількості паркомісць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Вони повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою.

Нагадаємо, з квітня у Києві почали діяти нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування КП "Київтранспарксервіс". Одночасно столична влада запускає новий сервіс для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста - місячні абонементи на паркування за пільговими цінами.