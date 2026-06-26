Сбор за парковочные места вырос на 11%: местные бюджеты получили 97 млн грн

В январе-мае 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 97 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Местные бюджеты получили 97 млн грн

Для сравнения, за первые пять месяцев 2025 года этот показатель составил 87,4 млн грн.

Поступления обеспечили 609 официальных операторов и владельцев парковок, уплачивающих соответствующий местный сбор.

Наибольшие суммы в бюджеты перечислили:

Одесская область – 33,6 млн грн;

Львовская область – 25,3 млн грн;

Днепропетровская область – 23,1 млн грн.

Сбор за парковочные места полностью засчитывается в местные бюджеты. Эти средства могут использовать для развития городской инфраструктуры, благоустройства и реализации других местных проектов.

Плательщиками сбора являются юридические лица и физические лица-предприниматели, которые на основании решений органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по парковке транспортных средств.

В то же время, законодательство предусматривает исключения. Сбор не справляется с земельных участков, отведенных для бесплатной парковки транспортных средств водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих лиц с инвалидностью.

При этом количество таких мест должно составлять не менее 10% от общего количества паркомест на специально оборудованных или отведенных площадках, но не менее одного места. Они должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой.

Напомним, с апреля в Киеве начали действовать новые тарифы на пользование площадками для платной парковки КП "Киевтранспарксервис". Одновременно столичные власти запускают новый сервис для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет города - месячные абонементы на парковку по льготным ценам.