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Сбор за парковочные места вырос на 11%: местные бюджеты получили 97 млн грн
В январе-мае 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 97 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.
Местные бюджеты получили 97 млн грн
Для сравнения, за первые пять месяцев 2025 года этот показатель составил 87,4 млн грн.
Поступления обеспечили 609 официальных операторов и владельцев парковок, уплачивающих соответствующий местный сбор.
Наибольшие суммы в бюджеты перечислили:
- Одесская область – 33,6 млн грн;
- Львовская область – 25,3 млн грн;
- Днепропетровская область – 23,1 млн грн.
Сбор за парковочные места полностью засчитывается в местные бюджеты. Эти средства могут использовать для развития городской инфраструктуры, благоустройства и реализации других местных проектов.
Плательщиками сбора являются юридические лица и физические лица-предприниматели, которые на основании решений органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по парковке транспортных средств.
В то же время, законодательство предусматривает исключения. Сбор не справляется с земельных участков, отведенных для бесплатной парковки транспортных средств водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих лиц с инвалидностью.
При этом количество таких мест должно составлять не менее 10% от общего количества паркомест на специально оборудованных или отведенных площадках, но не менее одного места. Они должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой.
Напомним, с апреля в Киеве начали действовать новые тарифы на пользование площадками для платной парковки КП "Киевтранспарксервис". Одновременно столичные власти запускают новый сервис для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет города - месячные абонементы на парковку по льготным ценам.