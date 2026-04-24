Киев меняет стоимость парковки: что нужно знать водителям для плательщиков введут скидки

С 27 апреля в Киеве начнут действовать новые тарифы на пользование площадками для платной парковки КП "Киевтранспарксервис". Одновременно столичные власти запускают новый сервис для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет города — месячные абонементы на парковку по льготным ценам.

Оформить подписку можно будет через приложение Киев Цифровой с 8:00 27 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, город рассматривает парковку не как источник значительных доходов, а как инструмент формирования культуры использования совместного пространства и развития прозрачных цифровых сервисов. Именно поэтому акцент делают не на штрафах, а на мотивации водителей оплачивать парковку из-за выгодных условий для киевлян.

Согласно новым тарифам, почасовая стоимость парковки составит:

в І зоне - 40 грн в час,

во ІІ зоне - 30 грн в час,

в ІІІ зоне - 10 грн в час.

Для налогоплательщиков вводятся месячные абонементы со скидкой почти 90%. Стоимость подписки составит:

ІІІ зона - 299 грн в месяц,

ІІ зона - 999 грн в месяц,

весь Киев без ограничений - 1499 грн в месяц.

Воспользоваться предложением смогут наемные работники, ФЛП, лица с другими налогооблагаемыми доходами, владельцы имущества, за которое уплачиваются налоги, а также работающие пенсионеры. Студенты будут иметь такое право только при наличии официального налогооблагаемого дохода.

Для подтверждения статуса налогоплательщика в Киеве Цифровой внедрят цифровую верификацию. После оформления абонемент будет автоматически привязываться к номерному знаку автомобиля, поэтому отдельно запускать сессию парковки каждый раз не придется. Инспекторы будут сразу видеть информацию об оплате.

До конца 2026 г. один налогоплательщик сможет оформлять не более двух абонементов в месяц без дополнительного подтверждения прав на авто.

Вместе с тарифами в столице также обновили границы парковочных зон. Водителям советуют ориентироваться на дорожные информационные знаки, определяющие актуальную зону парковки.