Ціни на паркомісця в Україні – скільки коштують місця для авто у різних містах?

Паркування – це завжди гостре питання в умовах мегаполісів. Адже автомобілів стає більше, паркувальних місць – менше. Нові правила регулювання роблять питання вартості паркування особливо гострим для жителів українських міст. Редакція Delo.ua з'ясувала, скільки коштує парковка у Києві, Львові та інших містах України, і розібралася, чому ціни постійно зростають.

Паркування та стоянка: принципові відмінності понять

Часто водії плутають поняття «зупинка», «стоянка» та «паркування», що й призводить до порушень ПДР. Розберемося, у чому різниця.

Зупинка – припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це потрібно для посадки/висадки пасажирів чи завантаження/розвантаження вантажу.

Стоянка – припинення руху транспортного засобу більш ніж на 5 хвилин не з причин посадки/висадки чи завантаження/розвантаження. Стоянка дозволена лише у відведених місцях, інакше передбачені штрафи.

Паркування – розміщення транспортного засобу на спеціально обладнаному майданчику (платному чи безкоштовному), що відповідає вимогам дорожніх знаків і розмітки.

Таким чином, паркування – це організоване розміщення авто у визначених місцях, стоянка – будь-яке залишення авто на тривалий час, а зупинка – короткочасна дія, яка не вимагає спеціально відведеної території.

Актуальна вартість паркування у 2025 році

У 2025 році паркування коштує по-різному залежно від міста та району. Як правило, чим ближче до центру – тим дорожче.

Київ : у центральних районах столиці вартість годинного паркування становить 35 грн , у середніх районах – 25 грн , на околицях – 5 грн .

Львів : у історичному центрі культурної столиці України паркування коштує 30 грн за годину , у проміжних зонах – 15 грн , на околицях міста – 5 грн .

Одеса : центральна частина міста передбачає тариф 20 грн за годину , у житлових масивах – 5 грн .

Харків : у центрі вартість становить 8–10 грн за годину , у спальних районах — безкоштовно або символічні тарифи.

Дніпро : центральна зона міста має тарифи 10–15 грн за годину , у віддалених районах — від 5 грн .

У менших містах, як-от Івано-Франківськ чи Тернопіль, платне паркування коштує значно дешевше: від 5 до 15 гривень за годину.

Що відбувається з цінами на паркування?

Подорожчання паркування в українських містах — не випадковість, а наслідок цілого комплексу чинників.

По-перше, міська влада свідомо підвищує тарифи у центральних районах. Це інструмент містобудівної політики: таким чином намагаються зменшити трафік і стимулювати людей користуватися громадським транспортом.

По-друге, паркування поступово переходить на новий технологічний рівень. Паркомати, мобільні додатки для оплати, системи відеоконтролю та «розумні» паркінги коштують дорого, і витрати на їхнє впровадження перекладаються на кінцевого користувача.

Ще один фактор — ринок автомобілів стає більше щороку, а кількість паркомісць майже не зростає. В результаті попит суттєво перевищує пропозицію.

І, зрештою, важливий європейський контекст. Українські міста крок за кроком наближають тарифи до європейських стандартів, де парковка в центрі традиційно коштує дорого й виконує роль «фільтра» для надмірного автотрафіку.

Де можна безкоштовно запаркуватися?

Хоча платних парковок стає більше, водії все ще можуть знайти безкоштовну парковку. У столиці це здебільшого віддалені житлові райони, території біля станцій метро, а також деякі торговельні центри, які для клієнтів пропонують певний час безкоштовного паркінгу.

Є й часові "вікна": у Києві оплата парковки не діє вночі (з 22:00 до 8:00), у вихідні та святкові дні в окремих зонах. Крім того, закон передбачає безкоштовне паркування біля медичних закладів, соціальних установ та у певних житлових зонах.

Платна парковка поки що не охопила всі райони столиці: безкоштовне місце ще можна знайти на Лівому березі, Оболоні та околицях Дарниці.

Але тенденція очевидна: паркування в Україні дорожчатиме й надалі. Особливо у великих містах, де паркомісць катастрофічно не вистачає.