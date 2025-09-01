Що робити, якщо евакуювали автомобіль у Києві

Евакуація автомобіля – неприємна ситуація, яка може трапитися з кожним водієм. Головне – не панікувати і діяти послідовно. В Києві процес повернення евакуйованого авто значно спростився завдяки цифровим сервісам, але потребує знання всіх нюансів та підводних каменів. Детальний алгоритм дій про те, що робити, коли у вас вилучили авто – читайте на порталі Delo.ua .

Швидкий спосіб через додаток "Київ Цифровий"

Найзручніший та найшвидший спосіб повернути евакуйоване авто – скористатися офіційним додатком "Київ Цифровий". Цей метод дозволяє пройти всю процедуру онлайн, мінімізуючи час очікування та паперову тяганину.

Крок 1. Перевірте статус автомобіля

Якщо ви заздалегідь вказали номер свого авто у профілі додатка, система автоматично надішле push-сповіщення про евакуацію. У протилежному випадку відкрийте додаток, натисніть кнопку "К" внизу екрана, оберіть розділ "Евакуація" та введіть державний номер транспортного засобу.

Система покаже детальну інформацію про місце евакуації, точний час, причину порушення та адресу штрафмайданчика, куди відвезли автомобіль. Ця інформація критично важлива для подальших дій.

Крок 2. Підготуйте необхідні документи

У застосунку натисніть кнопку "Отримати автомобіль". Система запропонує поділитися цифровими копіями водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу через застосунок "Дія". Цей спосіб значно спрощує процес та усуває необхідність завантажувати фотографії документів вручну.

Переконайтеся, що всі дані в цифрових документах актуальні та відповідають фізичним документам, які треба мати при собі під час відвідування штрафмайданчика.

Крок 3. Сплатіть всі необхідні збори

Система автоматично розрахує загальну суму до сплати, яка включає кілька обов'язкових компонентів. Штраф за порушення правил паркування становить 680 гривень, вартість послуг евакуації – 1270 гривень.

Окремо нараховується плата за зберігання автомобіля на штрафмайданчику: 144 гривні за першу добу, а після сьомого дня – 24 гривні за кожну наступну добу. Також передбачена комісія за обробку електронного платежу, яка зазвичай становить близько 200 гривень.

Загальна сума може суттєво варіюватися залежно від того, як швидко ви звернетеся за поверненням автомобіля. Тому рекомендується діяти якомога швидше після отримання інформації про евакуацію.

Крок 4. Отримайте QR-код для відвідування штрафмайданчика

Після підтвердження всіх документів та успішної сплати зборів інспектор розгляне вашу заявку та затвердить її. У робочий час цей процес зазвичай займає не більше 30 хвилин, але може затягнутися до години в пікові періоди.

Як тільки заявка буде схвалена, ви отримаєте унікальний QR-код, який обов'язково треба показати поліцейському на штрафмайданчику. Без цього коду забрати автомобіль неможливо.

Крок 5. Заберіть автомобіль зі штрафмайданчика

Приїхавши на штрафмайданчик, покажіть поліцейському отриманий QR-код. Співробітник відскануватиме його для підтвердження факту сплати всіх зборів та перевірки документів. Обов'язково майте при собі оригінали водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Після успішної верифікації вам повернуть ключі та надають доступ до автомобіля. Рекомендується одразу перевірити зовнішній стан авто та зафіксувати будь-які пошкодження, якщо вони є.

Альтернативний спосіб без використання додатка

Якщо ви не користуєтеся застосунком "Київ Цифровий" або з технічних причин не можете ним скористатися, процедура повернення автомобіля буде довшою та складнішою, але цілком здійсненною.

Визначення місцезнаходження автомобіля

Першим кроком зателефонуйте на номер екстреної служби 102 або на спеціальну гарячу лінію патрульної поліції за номером (044) 287-82-82. Оператор надасть інформацію про те, на який саме штрафмайданчик відвезли ваш автомобіль.

Особисте відвідування штрафмайданчика

Приїдьте на зазначений штрафмайданчик з повним пакетом необхідних документів: паспорт громадянина України, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Всі документи повинні бути оригінальними.

На місці заповніть офіційну заяву на повернення транспортного засобу та сплатіть всі передбачені збори. Важливо врахувати, що на деяких штрафмайданчиках прийом платежів припиняється о 16:00 або 18:00, тому краще приїжджати заздалегідь.

Робочий графік штрафмайданчиків

Штрафмайданчики в Києві працюють за стандартним графіком, який може незначно відрізнятися залежно від конкретного майданчика. З понеділка по четвер робочий день триває з 9:00 до 18:00, у п'ятницю – з 9:00 до 16:45.

У суботу більшість штрафмайданчиків працює скорочено з 10:00 до 15:00, а неділя є вихідним днем. Рекомендується завжди уточнювати актуальний графік роботи конкретного майданчика перед відвідуванням.

Практичні поради для запобігання проблемам

Найкращий спосіб уникнути проблем з евакуацією – це профілактика та дотримання правил дорожнього руху. Завжди вказуйте номер свого автомобіля у профілі застосунку "Київ Цифровий" для оперативного отримання сповіщень.

Регулярно перевіряйте статус свого автомобіля через додаток, особливо якщо залишаєте його на тривалий час у центральній частині міста. Завжди майте при собі всі необхідні документи у справному стані.

Найголовніше – суворо дотримуйтеся правил паркування та зупинки. Це допоможе уникнути не лише матеріальних витрат на штрафи та евакуацію, а й збереже ваш час та нерви. Пам'ятайте: профілактика завжди дешевша за усунення наслідків.