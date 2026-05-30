Росія вдарила по залізниці в Запоріжжі, загинув машиніст

Дрон
Росія вдарила по залізниці в Запоріжжі / Unsplash

Російські війська вдень 30 травня завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув машиніст, ще двоє працівників зазнали травм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

За інформацією компанії, удар стався близько полудня. Внаслідок обстрілу пошкоджено електровоз і тепловоз.

Укрзалізниця зазначила, що російські війська продовжують атакувати цивільну залізничну інфраструктуру. Попри те, що об'єкт не має військового призначення, він вкотре став ціллю ворожого удару.

Через атаку загинув машиніст. Ще двоє залізничників отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.

У компанії наголосили, що родині загиблого працівника буде надано всю необхідну допомогу та підтримку. Також Укрзалізниця забезпечить підтримку постраждалим співробітникам.

Також сьогодні вранці російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу в Шостці Сумської області.

Автор:
Тетяна Гойденко