Росія завдала 23 цілеспрямовані удари по об'єктах "Укрзалізниці" у семи регіонах

зруйнований локоматив
Сьогодні однією з ключових цілей цієї атаки стала українська залізниця / Міністерство розвитку громад та територій України

Сьогодні, 13 травня, під обстріли потрапили українські громади столиці та низки областей. Головною ціллю атаки стала логістична мережа країни. Зафіксовано 23 удари по залізничних об'єктах у північних, західних та центральних регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під обстрілами опинилися енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У місті Здолбунів Рівненської області внаслідок обстрілу загинули двоє залізничників, які під час удару були перехожими. Пасажирів та персонал станцій на інших об'єктах встигли евакуювати до укриттів.

Крім логістики, під ударом опинилися житлові квартали та цивільні об'єкти у згаданих регіонах. Державні служби працюють над ліквідацією наслідків влучань та відновленням пошкодженого залізничного сполучення.

"Росія вкотре демонструє свою справжню сутність — воює не з армією, а з цивільними людьми, транспортом, критичною інфраструктурою та тими, хто щодня забезпечує життя країни", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, вранці 12 травня російська армія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Раніше, 5 травня, у Харківський області російський дрон атакував та знищив вагон “Укрзалізниці”.

Автор:
Тетяна Ковальчук