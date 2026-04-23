Атака на Кривий Ріг: пошкоджена залізнична інфраструктура
У Кривому Розі внаслідок ворожого удару пошкоджено залізничну інфраструктуру вокзалу. Люди не постраждали, оскільки заздалегідь були попереджені про небезпеку та перебували в укриттях.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Удар по залізниці в Кривому Розі
У Кривому Розі внаслідок ворожого удару пошкоджено залізничну інфраструктуру міста. Про це повідомляють місцеві служби.
Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку, тож пасажири та працівники заздалегідь перейшли в укриття. У результаті обстрілу постраждалих немає.
Вибуховою хвилею на вокзалі пошкоджено кілька вікон і дверей. Пошкодження є незначними, їх планують оперативно ліквідувати.
У залізничній службі закликають громадян бути уважними та дотримуватися вказівок працівників транспорту.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” посилює правила безпеки пасажирів у поїздах, щоб подорожі залишалися передбачуваними та безпечними навіть у надзвичайних ситуаціях.
Додамо, в Україні розпочали роботу перші команди з цивільних осіб, які спеціалізуються на знищенні ворожих безпілотників. Ці групи захищають стратегічну інфраструктуру — залізничні вузли і порти.