- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Атака на Кривой Рог: повреждена железнодорожная инфраструктура
В Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура вокзала. Люди не пострадали, поскольку были предварительно предупреждены об опасности и находились в укрытиях.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".
В Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура города. Об этом сообщают местные службы.
Перед атакой была объявлена повышенная опасность, поэтому пассажиры и работники заранее перешли в укрытие. В результате обстрела пострадавших нет.
Взрывной волной на вокзале повреждено несколько окон и дверей. Повреждения незначительны, их планируют оперативно ликвидировать.
В железнодорожной службе призывают граждан быть внимательными и следовать указаниям работников транспорта.
Напомним, "Укрзализныця" ужесточает правила безопасности пассажиров в поездах, чтобы путешествия оставались предсказуемыми и безопасными даже в чрезвычайных ситуациях.
Добавим, в Украине начали работу первые команды гражданских лиц, специализирующихся на уничтожении вражеских беспилотников. Эти группы защищают стратегическую инфраструктуру – железнодорожные узлы и порты.