Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атака на Кривой Рог: повреждена железнодорожная инфраструктура

железная дорога
Враг атаковал Кривой Рог: повреждены окна и двери вокзала / Depositphotos

В Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура вокзала. Люди не пострадали, поскольку были предварительно предупреждены об опасности и находились в укрытиях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Удар по железной дороге в Кривом Роге

В Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура города. Об этом сообщают местные службы.

Перед атакой была объявлена повышенная опасность, поэтому пассажиры и работники заранее перешли в укрытие. В результате обстрела пострадавших нет.

Взрывной волной на вокзале повреждено несколько окон и дверей. Повреждения незначительны, их планируют оперативно ликвидировать.

В железнодорожной службе призывают граждан быть внимательными и следовать указаниям работников транспорта.

Напомним, "Укрзализныця" ужесточает правила безопасности пассажиров в поездах, чтобы путешествия оставались предсказуемыми и безопасными даже в чрезвычайных ситуациях.

Добавим, в Украине начали работу первые команды гражданских лиц, специализирующихся на уничтожении вражеских беспилотников. Эти группы защищают стратегическую инфраструктуру – железнодорожные узлы и порты.

Автор:
Ольга Опенько