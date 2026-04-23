Атака на Кривой Рог: повреждена железнодорожная инфраструктура

В Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура вокзала. Люди не пострадали, поскольку были предварительно предупреждены об опасности и находились в укрытиях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Удар по железной дороге в Кривом Роге

В Кривом Роге в результате вражеского удара повреждена железнодорожная инфраструктура города. Об этом сообщают местные службы.

Перед атакой была объявлена повышенная опасность, поэтому пассажиры и работники заранее перешли в укрытие. В результате обстрела пострадавших нет.

Взрывной волной на вокзале повреждено несколько окон и дверей. Повреждения незначительны, их планируют оперативно ликвидировать.

В железнодорожной службе призывают граждан быть внимательными и следовать указаниям работников транспорта.

