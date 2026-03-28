Россияне ударили по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: погиб работник

В Полтавская область уже третьи сутки подряд продолжаются массированные атаки на газодобывающие объекты группы "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Ночью и утром российские силы нанесли удары беспилотниками по трем производственным предприятиям. В результате одной из атак погиб сотрудник компании — 55-летний оператор технологических установок Роман Чмихун.

Глава правления Сергей Корецкий сообщил, что это уже вторая потеря среди работников компании только за эту неделю. Он выразил соболезнования семье и коллегам погибшего.

На месте работают экстренные службы. Поврежденное оборудование остановлено, ликвидация последствий атак и оценка разрушений.

В течение 26 и 27 марта российская армия атаковала объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.