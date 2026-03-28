AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Россияне ударили по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: погиб работник

Россияне бьют по объектам "Нефтегаза"
Россияне бьют по объектам "Нефтегаза"

В Полтавская область уже третьи сутки подряд продолжаются массированные атаки на газодобывающие объекты группы "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Ночью и утром российские силы нанесли удары беспилотниками по трем производственным предприятиям. В результате одной из атак погиб сотрудник компании — 55-летний оператор технологических установок Роман Чмихун.

Глава правления Сергей Корецкий сообщил, что это уже вторая потеря среди работников компании только за эту неделю. Он выразил соболезнования семье и коллегам погибшего.

На месте работают экстренные службы. Поврежденное оборудование остановлено, ликвидация последствий атак и оценка разрушений.

В течение 26 и 27 марта российская армия атаковала объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.

Автор:
Татьяна Гойденко