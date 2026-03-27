Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине: работа остановлена

Россия атаковала объект "Нефтегаза" / Depositphotos

В течение 26 и 27 марта российская армия атаковала объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, в результате атаки возник пожар. Оборудование получило существенные повреждения, работа объекта остановлена.

Корецкий поблагодарил подразделения ГСЧС за скорую и профессиональную реакцию.

Ранее в Полтавской области в результате атаки российских дронов 8 марта часть объектов газодобычи группы "Нафтогаз" прекратила работу.

Отметим, только с начала этого года Россия около 40 раз атаковала инфраструктуру группы "Нефтегаз".

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Ночью 20 марта Россия атаковала дронами объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

С   начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе.   Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .

Автор:
Светлана Манько