AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях: есть разрушения

Россияне вторые сутки подряд атакуют объекты газодобычи / Нафтогаз

Ночью 20 марта Россия снова атаковала объекты группы "Нафтогаз". Удары дронами враг нанес сразу по нескольким активам в Полтавской и Сумской областях.

Отмечается, что в результате атаки зафиксировано разрушение. На одном из объектов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

"Пожар на одном из объектов удалось оперативно ликвидировать. Работа оборудования остановлена, продолжается оценка убытков", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, к моменту атаки персонал находился в укрытиях, обошлось без пострадавших.

Это уже более 30 целенаправленная атака на критическую инфраструктуру группы "Нафтогаз" с начала года.

Напомним, в Полтавской области в результате атаки российских дронов 8 марта часть объектов газодобычи группы "Нафтогаз" прекратила работу.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

28 февраля сообщалось, что россияне нанесли удар по газодобывающему объекту в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования.

С   начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру   группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе.   Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .

Автор:
Светлана Манько