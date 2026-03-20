Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях: есть разрушения

Ночью 20 марта Россия снова атаковала объекты группы "Нафтогаз". Удары дронами враг нанес сразу по нескольким активам в Полтавской и Сумской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

Отмечается, что в результате атаки зафиксировано разрушение. На одном из объектов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

"Пожар на одном из объектов удалось оперативно ликвидировать. Работа оборудования остановлена, продолжается оценка убытков", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, к моменту атаки персонал находился в укрытиях, обошлось без пострадавших.

Это уже более 30 целенаправленная атака на критическую инфраструктуру группы "Нафтогаз" с начала года.

Напомним, в Полтавской области в результате атаки российских дронов 8 марта часть объектов газодобычи группы "Нафтогаз" прекратила работу.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

28 февраля сообщалось, что россияне нанесли удар по газодобывающему объекту в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .