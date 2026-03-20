- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях: есть разрушения
Ночью 20 марта Россия снова атаковала объекты группы "Нафтогаз". Удары дронами враг нанес сразу по нескольким активам в Полтавской и Сумской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.
Отмечается, что в результате атаки зафиксировано разрушение. На одном из объектов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.
В "Нафтогазе" сообщили о разрушениях.
"Пожар на одном из объектов удалось оперативно ликвидировать. Работа оборудования остановлена, продолжается оценка убытков", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По его словам, к моменту атаки персонал находился в укрытиях, обошлось без пострадавших.
Это уже более 30 целенаправленная атака на критическую инфраструктуру группы "Нафтогаз" с начала года.
Напомним, в Полтавской области в результате атаки российских дронов 8 марта часть объектов газодобычи группы "Нафтогаз" прекратила работу.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
28 февраля сообщалось, что россияне нанесли удар по газодобывающему объекту в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования.
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .