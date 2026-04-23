В Украине меняют правила для ветеранского бизнеса

АМКУ
Як ветеранам отримати статус бізнесу: нові правила / АМКУ

Правительство Украины упростило получение статуса ветеранского бизнеса и расширило возможности трудоустройства ветеранов. Подать заявку можно будет онлайн через портал Действие, а все решения будут автоматически фиксироваться в реестре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Как ветеранам получить статус бизнеса

По ее словам, правительство усовершенствует механизм получения специального статуса ветеранского бизнеса, который должен упростить доступ предпринимателей к государственной поддержке.

В частности, подать заявку на получение такого статуса можно будет онлайн через портал Действие. Все решения - о предоставлении, прекращении или возобновлении статуса - будут автоматически фиксироваться в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Премьер-министр подчеркнула, что получение статуса открывает доступ к широкому спектру государственной поддержки, в частности грантам, финансовым программам, льготным механизмам и другим инструментам развития бизнеса.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства выплатит целевую финансовую помощь пенсионерам и социально уязвимым категориям населения за счет средств, сэкономленных в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько