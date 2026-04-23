В Украине обновляют ключевой портал открытых данных

В Украине приступили к масштабному обновлению национального портала открытых данных data.gov.ua. Цель проекта – повысить его производительность, удобство использования и киберустойчивость в сотрудничестве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV).

Ключевой портал открытых данных

Открытые данные остаются ключевым инструментом обеспечения прозрачности государственного управления, принятия эффективных решений и развития цифровых продуктов. Каждый день порталом пользуются тысячи журналистов, представителей бизнеса и активных граждан.

Модернизацию платформы реализуют в сотрудничестве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV). Обновление должно повысить стабильность работы сервиса, его производительность и удобство использования.

Основные изменения предполагают:

повышение способности портала выдерживать высокие нагрузки;

упрощение поиска и обнародования открытых данных;

усиление уровня киберзащиты и киберустойчивости системы;

внедрение обновленных технических стандартов работы платформы.

Завершить полный переход на новые стандарты функционирования планируется к июню 2027 года.

Напомним, Минцифры начало второй этап аудита государственных услуг, направленный на их упорядочение и последующую цифровизацию. Во время первого этапа, который длился с февраля по март, были оцифрованы данные обо всех государственных сервисах и сведены в единую базу.