В Украине обновляют ключевой портал открытых данных

документы
Новый этап развития портала открытых данных Украины / НБУ

В Украине приступили к масштабному обновлению национального портала открытых данных data.gov.ua. Цель проекта – повысить его производительность, удобство использования и киберустойчивость в сотрудничестве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV).

Ключевой портал открытых данных

Открытые данные остаются ключевым инструментом обеспечения прозрачности государственного управления, принятия эффективных решений и развития цифровых продуктов. Каждый день порталом пользуются тысячи журналистов, представителей бизнеса и активных граждан.

Модернизацию платформы реализуют в сотрудничестве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV). Обновление должно повысить стабильность работы сервиса, его производительность и удобство использования.

Основные изменения предполагают:

  • повышение способности портала выдерживать высокие нагрузки;
  • упрощение поиска и обнародования открытых данных;
  • усиление уровня киберзащиты и киберустойчивости системы;
  • внедрение обновленных технических стандартов работы платформы.

Завершить полный переход на новые стандарты функционирования планируется к июню 2027 года.

Напомним, Минцифры начало второй этап аудита государственных услуг, направленный на их упорядочение и последующую цифровизацию. Во время первого этапа, который длился с февраля по март, были оцифрованы данные обо всех государственных сервисах и сведены в единую базу.

Автор:
Ольга Опенько