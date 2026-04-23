В Украине обновляют ключевой портал открытых данных
В Украине приступили к масштабному обновлению национального портала открытых данных data.gov.ua. Цель проекта – повысить его производительность, удобство использования и киберустойчивость в сотрудничестве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV).
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.
Открытые данные остаются ключевым инструментом обеспечения прозрачности государственного управления, принятия эффективных решений и развития цифровых продуктов. Каждый день порталом пользуются тысячи журналистов, представителей бизнеса и активных граждан.
Модернизацию платформы реализуют в сотрудничестве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV). Обновление должно повысить стабильность работы сервиса, его производительность и удобство использования.
Основные изменения предполагают:
- повышение способности портала выдерживать высокие нагрузки;
- упрощение поиска и обнародования открытых данных;
- усиление уровня киберзащиты и киберустойчивости системы;
- внедрение обновленных технических стандартов работы платформы.
Завершить полный переход на новые стандарты функционирования планируется к июню 2027 года.
Напомним, Минцифры начало второй этап аудита государственных услуг, направленный на их упорядочение и последующую цифровизацию. Во время первого этапа, который длился с февраля по март, были оцифрованы данные обо всех государственных сервисах и сведены в единую базу.